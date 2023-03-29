كتف فى كتف.. «حياة كريمة» تواصل توزيع السلع الغذائية لرمضان بالجيزة (صور)

جدة - نرمين السيد - تواصل مؤسسة "حياة كريمة" عملية توزيع كراتين المواد الغذائية، على المواطنين الأكثر احتياجًا على مستوى محافظات الجمهورية، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، فى إطار مبادرة "كتف فى كتف"، وتحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.





وتستكمل المؤسسة توزيع الكراتين فى محافظة الجيزة التى بدأتها أمس، كما تستأنف عملية التوزيع اليوم فى محافظتى الإسكندرية والدقهلية.

فيما شهدت الأيام الماضية عملية توزيع الكراتين فى محافظات (الفيوم - الغربية - بنى سويف المنوفية- دمياط - سوهاج - بورسعيد - الشرقية - أسيوط - أسوان - المنيا – قنا- السويس) على أن تستكمل باقى المحافظات خلال الأيام المقبلة لتشمل كافة محافظات الجمهورية.

كانت المؤسسة قد بدأت توزيع المليون كرتونة من المواد الغذائية التى تشارك بها ضمن مبادرة "كتف فى كتف" التى أطلقها التحالف الوطنى، لتوزيع 6 مليون كرتونة على المواطنين الأكثر احتياجًا فى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وفى سياق متصل تقوم مقرات المؤسسة بكافة المحافظات ومتطوعيها بدورِ كبيرِ فى عملية التوزيع، بالإضافة إلى التنسيق مع الجمعيات القاعدية، حيث يبدأ دورها من استقبال الشاحنات التى تحمل كراتين المواد الغذائية، وتخزينها ثم توزيعها على المستحقين فى كافة المحافظات خلال شهر رمضان.



جديرًا بالذكر أن مبادرة "كتف فى كتف" تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية فى تاريخ مصر حيث تستهدف توزيع 6 مليون كرتونة مواد غذائية بمناسبة شهر رمضان المبارك، لخدمة 20 مليون مواطن فى كافة محافظات الجمهورية.

كما أنها تعزز مبدأ التكافل الاجتماعى بين أبناء الوطن، وتدعم ثقافة العمل التطوعى التى تساعد فى توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التى تبذلها الدولة بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى الشريك الرئيسى فى مسيرة التنمية للدولة المصرية.