السيسى يوجه باستمرار برامج تدريب الأئمة لدعمهم علميا وثقافيا

جدة - نرمين السيد - وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير الأوقاف عرض خلال الاجتماع مستجدات برامج تأهيل وتدريب الأئمة الجدد، التى تجرى بغرض تأهيلهم دعويا وعلميا وثقافيا، على يد نخبة من كبار المتخصصين فى مجالات علوم الدين والدراسات الإنسانية والاجتماعية والثقافية.

وأشار المتحدث إلى أن الرئيس وجه فى هذا الإطار بمواصلة تلك الجهود على نحو مستدام، بهدف الصقل المستمر لخبرات الأئمة وتعزيز قدرتهم على مواكبة قضايا العصر على نحو معتدل ومستنير، ووفقا لصحيح الدين الإسلامى الحنيف.

كما تناول الاجتماع الموقف التنفيذى لخطة وزارة الأوقاف لإيفاد الأئمة وقراء القرآن الكريم إلى مختلف دول العالم خلال شهر رمضان الكريم، فى ضوء دور مصر الريادى فى هذا المجال.

ووجه الرئيس بانتقاء أفضل العناصر من الأئمة والقراء وإعدادهم بصورة متميزة قبل سفرهم للخارج بما يسهم فى أداء رسالتهم على الوجه الأكمل.

واطلع الرئيس أيضا على جهود وزارة الأوقاف للإعداد لمؤتمرها الدولى، الذى سيركز على مناقشة دور الوسائل الإلكترونية الحديثة فى الخطاب الدينى، فى إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمى فى مختلف المجالات.

وعرض الوزير كذلك مستجدات تطور إيرادات هيئة الأوقاف، التى تتنامى بشكل ملحوظ ومستمر، فى ضوء توجيهات الرئيس المستديمة بصون وحسن استثمار أصول الأوقاف، بما يحقق الصالح العام.