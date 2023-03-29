رئيس الوزراء يوجه بضرورة استكمال الوزارات تدريجيا الانتقال للعاصمة الإدارية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 مارس 2023 02:19 مساءً - عقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولى الاجتماع باستعراض أبرز تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال اجتماع سيادته بأعضاء الحكومة فى العاصمة الإدارية الجديدة نهاية الأسبوع الماضى، وفى مقدمتها التوجيه بتكثيف الجهود لضمان أن يكون انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة تطويرًا حقيقيًا للجهاز الإدارى للدولة بشكل كامل ونوعى، إلى جانب التحول إلى الحكومة الذكية وبدء عصر جديد من توفير الخدمات المتميزة والرقمية للمواطنين.

وفى هذا الصدد أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن عددًا من الوزارات انتقلت بالكامل إلى مقارها بالحى الحكومى، وبدأت تمارس عملها بصورة كاملة من العاصمة الإدارية الجديدة، موجهًا بضرورة أن تستكمل الوزارات الأخرى تدريجيًا إجراءات الانتقال، وستتم متابعة ذلك دوريًا.

كما أشار رئيس الوزراء إلى تكليفات السيد الرئيس خلال اجتماعه بالحكومة بشأن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتوجيهه بمواصلة التعاون والتنسيق بين الأجهزة المعنية بالدولة، والمتابعة الميدانية للموقف التنفيذى للأعمال بشكل دورى، مؤكدًا المضى فى استكمال مشروعات المبادرة بالنظر إلى أهميتها فى تحسين الخدمات المقدمة لمواطنى الريف المصري.