خبير عالمى بجراحات العمود الفقرى بمركز القوات المسلحة فى العجوزة

جدة - نرمين السيد - يستضيف مركز جراحات العمود الفقرى بمركز الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم بالقوات المسلحة بالعجوزة، الأستاذ الدكتور كريستوف ميهرن، رئيس مركز جراحة العمود الفقرى بمستشفى شون كلينك، بميونخ فى ألمانيا، للعمل خلال الفترة من 30/ 4 - 5 / 5 / 2023.





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