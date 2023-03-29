سفير مصر فى رام الله يلتقى رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى

جدة - نرمين السيد - وتناول اللقاء آخر التطورات التى تشهدها الساحة الفلسطينية، وفى مقدمتها الجهود المبذولة من أجل وقف التصعيد فى الضفة الغربية والقدس الشرقية، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك.

وشدد السفير المصرى على موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، الذى يقوم على ضرورة العمل من أجل حصول الشعب الفلسطينى على حقوقه المشروعة، وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بهدف تحقيق السلام الشامل والعادل فى المنطقة.

من جهته، استعرض "روحى" فتوح الأحداث الأخيرة والتصعيد المستمر فى الضفة الغربية والقدس الشرقية، وملف الأسرى الفلسطينيين، مثنيا على الدور الذى تمارسه مصر فى دعم القضية الفلسطينية.