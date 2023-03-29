وزيرة البيئة تناقش مع الأمم المتحدة التعاون فى خارطة الطريق لمؤتمر COP28

جدة - نرمين السيد - وهنأت الدكتورة غادة والى المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، الدكتورة ياسمين فؤاد على نجاح مؤتمر المناخ COP27 والمكاسب المحققة منه، وتطلعها لاستكمال التعاون فى تنفيذ مبادرات المؤتمر وإعداد خارطة طريق لمؤتمر المناخ المقبل COP28، وأيضا التعاون الثنائى فى عدد من الملفات، ومنها تتبع المخلفات والتدوال غير الشرعى لها، وخاصة مخلفات البلاستيك، وفقد التنوع البيولوجى وتأثيره على زيادة الأنشطة الاجرامية البيئية فى عدد من المناطق كالقارة الأفريقية وامريكا اللاتينية، والاتجار غير المشروع فى الحيوانات.

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة نتائج مؤتمر المناخ COP27، والموضوعات ذات الأولوية للعمل عليها للإعداد لمؤتمر المناخ القادم COP28، وهى المخلفات والتنوع البيولوجى وإزالة الغابات، حيث أشارت الوزيرة إلى إمكانية التعاون فى الدفع بمبادرتى المخلفات لأفريقيا 50 بحلول 2050، والحلول القائمة على الطبيعة فى الطريق من COP27 وصولا إلى COP28.

وأوضحت وزيرة البيئة أن مؤتمر المناخ COP27 شهد لأول مرة طرح لملف المخلفات وعلاقته المباشرة بتغير المناخ فى مؤتمرات المناخ، وتم إطلاق مبادرة المخلفات 50 بحلول 2050 لأفريقيا التى تهدف للوصول إلى تدوير 50 ٪ من مخلفات إفريقيا بحلول 2050، وأبدى أكثر من 100 دولة ومؤسسة دولية ومجتمع مدنى وقطاع خاص اهتمامهم بالمشاركة فى المبادرة، ومنهم 12 دولة أفريقية، وتم تكوين 5 مجموعات عمل فى الموضوعات المتعلقة بالمبادرة والتى ترتبط بشكل أو بآخر بموضوع تتبع المخلفات، الاقتصاد الدوار، ومخلفات البلاستيك، والتدوال غير القانونى للمخلفات والذى أدى نتيجة قلة الوعى لتكدس قدر كبير من المخلفات بشكل عشوائى فى إفريقيا، مؤكدة أن مصر تسعى لدفع المبادرة بخطة عمل طموحة سيتم طرحها خلال مؤتمر المناخ القادم COP28، وإطلاق أول مشروع تنفيذى لها، وإطلاق منصة للمبادرة بالتعاون مع إحدى الكيانات الدولية.

ولفتت الوزيرة إلى أن ملف التنوع البيولوجى من الموضوعات ذات الأولوية فى أجندة مؤتمر المناخ القادم COP28، خاصة بعد الخطوات الفارقة خلال الفترة الماضية، ومنها تخصيص يوم كامل للتنوع البيولوجى ضمن البرنامج الرئاسى لمؤتمر المناخ COP27 وإطلاق مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة، وتسليط الضوء على خطورة الاتجار غير المشروع فى الحيوانات، واعلان صندوق الخسائر والأضرار، إلى جانب الخطوة الفارقة بإعلان إطار عمل التنوع البيولوجى لما بعد 2020 فى مؤتمر التنوع البيولوجى بكندا COP15، والذى ساهمت مصر بدور مهم كرئيس مشترك فى مفاوضاته، بما يمهد الطريق لمزيد من التعمق فى ملف الربط بين المناخ والتنوع البيولوجى فى مؤتمر المناخ القادم COP28، ويتضمن هدف إعلان 30% من الأراضى والبحار مناطق محمية بحلول 2030، وتأسيس صندوق للتنوع البيولوجى.

كما أشارت وزيرة البيئة إلى التعاون مع رئاسة مؤتمر المناخ المقبل COP28 لاستكمال العمل على مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة، والتى تم اطلاقها فى مؤتمر المناخ COP27، وتم اتخاذ خطوات هامة لتفعيلها، برئاسة مشتركة مع ألمانيا ومشاركة 12 كيانا دوليا و14 دولة، واعداد خارطة طريق للاطار الحاكم لها والعمل على جذب مزيد من الشركاء، موضحة أن المبادرة لا تهدف فقط لإيجاد حلول لآثار تغير المناخ من الطبيعة، ولكن تركز على تحقيق استدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية بأفكار مبتكرة، ومنهم الصيادين لمساعدتهم على التكيف مع آثار تغير المناخ، بما يحد من فرص الجريمة، قائلة " عندما تم اتخاذ قرار منع الصيد فى مايو يونيو ويوليو من كل عام لاكثار الزريعة، تم مراعاة البعد الاقتصادى للصيادين باتاحة الفرصة لاستغلال مراكبهم فى الجوانب الترفيهية والصيد للهواة."

وأشارت الدكتورة غادة والى إلى تطلعها للتعاون مع وزارة البيئة فى تنفيذ مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة، حيث أن برنامج الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة يهدف إلى مساعدة الدول على بناء نظم لمواجهة الأنشطة الاجرامية من خلال حماية نوعية الحياة للمجتمعات، وهذا يرتبط بآثار تغير المناخ، لذا يهتم البرنامج ببناء القدرات لدعم النظم القانونية للدول لرفع الوعى بالجرائم البيئية والتى قد ترتبط بالجرائم الناتجة عن التهجير واختلاف نوعية المعيشة، كما يهتم البرنامج بحماية الصيادين والحد من الصيد غير الشرعى خاصة فى شمال أفريقيا.

كما ناقش الجانبان التعاون الثنائى فى مجال تتبع الحيوانات والاتجار غير الشرعى فيها، حيث عرضت وزيرة البيئة تجربة التعاون مع الأردن فى توأمة نموذج محمية المأوى الأردنية، بتنفيذ محمية الملاذ فى الفيوم لتضم الحيوانات المهددة والتى تم تداولها بطرق غير شرعية لحمايتها، وذلك فى إطار الحملة الوطنية للترويج للسياحة البيئية ECO EGYPT، موضحة أن الحد من التدوال غير الشرعى للحيوانات سيقلل الضغط على النظم البيئية، وتطلعها للتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة فى تنفيذ دراسة فنية حول حجم تداول الحيوانات فى إفريقيا والشرق الأوسط.

وتناول الاجتماع أيضا سبل التعاون فى الحد من التلوث البحرى وحوادث التلوث الزيتى، حيث أبدت وزيرة البيئة استعدادها لدعم البرنامج فى تأسيس مركز لمواجهة التلوث البحرى بالشرق الأوسط، والاستفادة بخبرة مصر فى مواجهة حوادث التسرب الزيتى، حيث تملك مصر 9 كيانا و5 مراكز تعمل فى التصدى لحوادث التسرب الزيتى فى البحرين المتوسط والأحمر، بالإضافة إلى التعاون مع المنظمة الإقليمية لحماية البيئة فى البحر الأحمر وخليج عدن (برسيجا).

واستمعت الوزيرة لمقترح الدكتورة غادة والى باستكمال التعاون فى مجال الجرائم البيئية لتعزيز الخبرات والقدرة على التقييم الصحيح لهذا النوع من الجرائم واحكام السيطرة عليه، وإنشاء نيابات متخصصة فى الجرائم البيئية فى مصر، متطلعة للتعاون فى زيادة الوعى وبناء القدرات للتعريف بالجرائم البيئية وطرق العمل بها، وتسليط الضوء عليها فى مؤتمر المناخ القادم COP28، وأشارت وزيرة البيئة إلى جهود تمهيد الطريق لتعديل السياسات الخاصة بمكافحة الجرائم البيئية فى مصر، وذلك بالتعاون مع وزارة العدل فيما يخص النيابات المتخصصة، وتنفيذ مبادرة مع وزارة الداخلية لتعزيز دور الوزارة فى مواجهة الجرائم البيئية لاحكام السيطرة عليها.

وسلمت الدكتورة غادة والى للدكتورة ياسمين فؤاد اول نسخة من الخطة العربية لإطار العمل بالمنطقة العربية لمدة 5 سنوات قادمة