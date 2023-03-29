الإمام الأكبر عن مرور 1083 سنة على إنشاء الجامع الأزهر: ذكرى عزيزة على قلب كل مسلم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 مارس 2023 01:23 مساءً - أكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إنَّ يوم السابع من رمضان من كل عام يظل ذكرى عزيزة على قلبه وقلب كل أزهري ومسلم، ففي هذا اليوم عام 361 هجريًا أُقيمت أول صلاة جمعة بالجامع الأزهر الشريف.

وقال شيخ الازهر في منشور للجامع الأزهر عبر فيسبوك إن الجامع الازهر ظل على مدار اكثر من 1000 عام قلعة للعلم ومنارة للوسطية والاعتدال يأتيه طلاب العلم من جميعه أنحاء العالم يتلقون على يد علمائه علوم الدين والدنيا فيتخرجون منه سفراء ينشرون رساله الإسلام السمحة في كافه أرجاء الدنيا.

و دعا شيخ الازهر بأن يحفظ المولى -عز وجل- الأزهر الشريف، ويزده تعظيمًا وتشريفًا.

حيث بدأت الاحتفالية الكبرى بالجامع الأزهر بمناسبة مرور ١٠٨٣ عاما هجريا على تأسيسه والتى توافق السابع من شهر رمضان المعظم من كل عام، اليوم الأربعاء، بحضور طلاب الأزهر الشريف وقيامهم بالإنشاد الديني ، ومن المنتظر حضور قيادات الأزهر الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، وكوكبة من كبار علماء وقيادات الأزهر الشريف، وسيتم بدء الاحتفال في تمام الساعة العاشرة.

ويشتمل برنامج الحفل على كلمة للدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وكلمة الدكتور حسن الشافعي، عضو هيئة كبار العلماء، وكلمة للدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف على الرواق الأزهري، وكلمة للدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، وكلمة للدكتور عباس شومان، عضو مجمع البحوث الإسلامية، كما يتضمن فقرات إنشاد ديني لطلاب الأزهر الموهوبين، وللطلاب الوافدين، فضلا عن إنشاد ديني لمواهب مكتب الأزهر لدعم الابتكار، كما يتضمن نشاطا للخط العربي.

وكان المجلس الأعلى للأزهر قد قرر في مايو 2018 برئاسة شيخ الأزهر، اعتبار مناسبة افتتاح الجامع الأزهر في السابع من رمضان عام 361هـ يومًا سنويًّا للاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الأزهر.