وزير التربية والتعليم يباشر العمل من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 مارس 2023 01:22 مساءً - في إطار الاستعدادات للانتقال للعاصمة الإدارية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، قام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، بمباشرة العمل بمقر الوزارة الجديد في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقد عقد الدكتور رضا حجازي عددا من الاجتماعات بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، كما تابع انتظام سير العمل بمختلف مكاتب الوزارة.

وأكد الوزير أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يمثل نقلة نوعية تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات بطريقة ميسرة، وباستخدام أفضل وأحدث الوسائل التكنولوجية، مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تعد نموذجًا تفخر به الدولة المصرية، وتدعم أهداف الدولة نحو تحقيق حوكمة الإدارة بما يُحسن من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.