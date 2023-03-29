سفير مصر في رام الله يلتقي رئيس المجلس الوطني الفلسطيني

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 مارس 2023 01:22 مساءً - التقى السفير إيهاب سليمان سفير مصر في رام الله السيد/ روحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، حيث تم تناول آخر التطورات التي تشهدها الساحة الفلسطينية، وفي مقدمتها الجهود المبذولة من أجل وقف التصعيد في الضفة الغربية والقدس الشرقية، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك.

وقد أكد السفير المصري على موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، والذي يقوم على ضرورة العمل من أجل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، بهدف تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة.

من جهته، استعرض السيد / روحي فتوح الأحداث الأخيرة والتصعيد المستمر في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وملف الأسرى الفلسطينيين، مثنياً على الدور الذي تمارسه مصر في دعم القضية الفلسطينية.