وزير الصحة: حريصون على تحسين أوضاع جميع العاملين بالقطاع الصحى

جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الاجتماع الأول، للجنة دراسة تحسين أحوال الأطباء، والتى تم تشكيلها بقرار 116 لسنة 2023، بهدف التشارك وتبادل الرؤى، للخروج بتوصيات لتحسين بيئة العمل الصحى من الجوانب «الفنية، الإدارية، الاجتماعية، المالية» بما يضمن الحفاظ على حقوق كافة الأطباء.





وفى بداية الاجتماع، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية هذه اللجنة، والتى تمثل أصحاب الخبرات والمعنيين بأوضاع الأطباء، لمناقشة سبل ووسائل تحسين أوضاع الأطباء المصريين، كم أكد أنه يجرى تشكيل اللجان المختصة بدراسة تحسين أوضاع الفريق الصحى بأكمله «أطباء الأسنان، الصيادلة، أعضاء هيئات التمريض، ممارسى العلاج الطبيعى» كمكون أساسى من المنظومة الصحية، بالإضافة إلى الطاقم الإدارى من العاملين بالقطاع الصحى.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، والمتحدث باسم اللجنة، إلى أن الاجتماع استهدف مناقشة أهم التحديات التى تواجه الأطباء والتى يأتى على رأسها تحسين الوضع المادى، إلى جانب استعراض مجموعة من الحزم التحفيزية، والتى أقرها السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، وتشمل زيادة بدل مخاطر المهن الطبية، ومضاعفة حوافز الطوارئ، وكذلك مضاعفة بدل النوبتجيات والمبيت.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن ممثلى شباب نقابة الأطباء، تحدثوا عن التحديات التى قد تواجه أطباء التكليف، ومنها إنعدام الخبرة الإدارية، وعدم التدريب الكافى فى وحدات الرعاية الأساسية قبل استلام التكليف، وهو ما أسنده الوزير، للدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات، بحيث تشمل فترات تدريب أطباء الامتياز، قضاء فترات مناسبة من التدريب بوحدات الرعاية الأساسية.

كما كلف الدكتورة علا خير الله رئيس قطاع البحوث والتدريب فى الوزارة، بالتنسيق والتشارك مع الجهات المعنية، وتدشين تطبيق إلكترونى يشمل كافة الإجابات والاستفسارات التى يحتاجها الأطباء المكلفون، ونشره عبر المنصة الإلكترونية لوزارة الصحة والسكان، والموقع الإلكترونى الخاص بأكاديمية الأميرة فاطمة، لتيسير حصول الأطباء على إجاباتهم، كما وجه بعمل دورات تدريبية لشرح وتوضيح المفاهيم الإدارية فى بداية فترة التكليف أو قبل الاستلام.

وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش المشكلات الخاصة بعدم انتظام سداد مستحقات الدراسات العليا للجامعات، حيث وجه الوزير، بالتأكيد على إعادة «تفعيل» القرار الوزارى الخاص بتحمل وزارة الصحة والسكان، كافة المصروفات الدراسية لـ«الماجيستير، الدكتوراة» وذلك للأطباء المرشحين من قبل الوزارة، فى ضوء الخطابات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة إلى الجامعات المختلفة، مع التأكيد على إيجاد آلية لسداد المصروفات فى الجامعات بشكل مباشر دون احتياج إلى تدخل طبيب الدراسات العليا.

وأضاف«عبدالغفار» أن الاجتماع تضمن مناقشة قانون المسؤولية الطبية، حيث اتفق أعضاء اللجنة على أهمية القانون، وضرورة التعامل بشكل عاجل مع كافة الملاحظات القانونية والدستورية المتعلقة بالقانون، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للوصول إلى صياغات قانونية منضبطة تحقق أهداف القانون، فى تأمين حقوق الفريق الصحى، وحقوق المرضى، دون أن يُطعن عليها بعدم الدستورية.