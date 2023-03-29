شراكات دولية ودعم المشروعات.. «ابدأ» تواصل توطين الصناعات الاستراتيجية

جدة - نرمين السيد - كما عملت شركة «ابدأ» على مشروعات معامل المعايير والمطابقة القياسية، لاعتماد منتجات الأجهزة المنزلية دوليا، وشرعت فى التفاوض مع شركات إنارة وأبوقير للأسمدة كمساهمين مشاركين فى المشروع، وجار حالياً التشاور بين الأطراف للانتهاء من توقيع عقد التعاون، ومن المتوقع أن تصل التكلفة الاستثمارية للمشروع إلى 2 مليار دولار، وذلك فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بمعامل المعايير المطابقة القياسية لرفع كفاءة المنتج المحلى واستهداف التصدير للدول الأوروبية.

توطين صناعات استراتيجية لأول مرة



وتمكنت شركة ابدأ من توطين 23 صناعة جديدة لأول مرة فى مصر تتمثل فى صناعة "الصودا آش - السيليكون فى قطاع البتروكيماويات - ضواغط التكييف والتبريد فى قطاع الأجهزة المنزلية وتصنيع التكيفات المركزية - المواسير الملحومة - صناعة الخامات الدوائية - مكونات محطات مياه الشرب والصرف الصحى".

وافتتحت شركة "ابدأ" عدد من المشروعات مثل مصنع الوايلر للطلمبات حيث تم البدء فى إنتاج طلمبات المياه والتوريد للمشروعات القومية "مثل توشكى"، وكذلك مصنع الوايلر فريد للمحركات، وتم بالفعل التوريد لمشروعات حياة كريمة، بالإضافة إلى مصنع مواسير UPVC والذى تم توفير المواد الخام له من خلال مبادرة "ابدأ".

كما تم افتتاح مشروع اللوادر الثقيلة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع حيث تم انتاج 16 لودر كمرحلة أولى، وتم افتتاح مصنع الفوندى والكوتشى بمحافظة سوهاج والذى يعد المصنع الأول فى مصر والشرق الأوسط لتصنيع الفوندى والذى تم افتتاحه فى يناير 2023 بأيدى عاملة من محافظة سوهاج، وجارى أيضا العمل على توسعات بمصنع القاهرة وتم طلب خطوط إنتاج وجارى توفير وحدات صناعية للمشروع من خلال مبادرة "ابدأ".

وتمكنت "ابدأ" من إطلاق عدة مشروعات قومية تستهدف توطين صناعات استراتيجية لأول مرة فى مصر، بعضها كان مقترح تنفيذه خلال العقود الماضية ولم يتم تنفيذه حتى تمكنت "ابدأ" من ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.

فقد تم إطلاق الشركة المصرية للصودا آش فى يناير 2023، ويعد المشروع من المشروعات الاستراتيجية التى يتم توطينها لأول مرة فى مصر والذى سيوفر حوالى 500 مليون دولار سنويا من الفاتورة الاستيرادية، وجه رئيس الجمهورية بسرعة إنهاء الدراسات الخاصة بالمشروع نظرا لأهميته.

كما أنه جار العمل على إنهاء الترتيبات النهائية لإطلاق مشروع السيليكون "العلمين لمنتجات السيليكون"، وجار العمل على العديد من المشروعات مثل مشروع مدينة الخامات الدوائية والذى يعد الأول فى صناعة المواد الفعالة للدواء فى مصر، ومشروع نوفا لمكونات محطات المياه والصرف الصحى والذى يعد الأول فى مصر والشرق الأوسط، وكذلك مشروع الألواح الخشبية MDF والذى تم من خلاله الاستجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية بالاستفادة من أصول الدولة والتكامل مع الجهات المعنية حيث تم التواصل مع وزارة التموين لبحث سبل الشراكة والاستفادة من مصنع نجع حمادى التابع للوزارة، بالإضافة إلى شركة ابدأ الكيماوية بالمدينة الصناعية بجمصة.

دعم الصناعة

ونجحت مبادرة "ابدأ" فى حل وإنهاء مشكلات 848 مصنعا، حيث تنوعت مشكلات المصانع ما بين الاحتياج للدعم سواء من خلال استخراج تراخيص التشغيل أو تمويل أو الحاجة لتوفير أراضى صناعية أو مشكلات تتعلق بالمرافق، أو مصنع يحتاج تقنين أوضاعه لتواجده على أرض زراعية أو سكنية.



التدريب والتمكين الاقتصادى

كما أطلقت "ابدأ" العديد من المبادرات التى استهدفت التدريب والتمكين الاقتصادى للمتدربين، مثل «ابدأ حياة» بالشراكة مع مؤسسة حياة كريمة والتى تم تنفيذها بمحافظتى سوهاج والغربية، و«معدتك شركتك» بالشراكة مع شركة بيكو للمعدات الثقيلة، كما تمّ تصميم برنامج تدريبى للمستوى الإدارى بالمصانع بالشراكة مع شركة شل مصر والأكاديمية الوطنية للتدريب، وجارى التنسيق مع الشركاء لتنفيذ المرحلة الأولى لـ26 متدربًا.

كما تم تنفيذ زيارات ميدانية لـ9 مراكز تدريب تابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية ووزارة القوى العاملة، وتمّ اختيار 5 مراكز كمرحلة أولى للمشروع مع تحديد التخصصات النهائية لهم.



مبادرة ابدأ

وأطلقت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة.

وتضمنت المبادرة على العمل على ثلاثة محاور، وهم محور تكوين الشراكات الكبرى، ومحور دعم الصناعة، ومحور البحث والتدريب والتطوير.

فيما يتعلق بمحور الشراكات الكبرى، نجحت المبادرة فى تكوين 64 شراكة استثمارية لإنشاء كيانات صناعية تشارك بها 23 شركة أجنبية من كبرى الشركات العالمية فى الصناعة ومن المتوقع أن تسهم تلك المشروعات فى تحقيق وفر فى الواردات وزيادة فى الصادرات بقيمة 16 مليار دولار.