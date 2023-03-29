«التعليم العالى» يستعرض خطة تمكين الشباب اقتصاديا بالتعاون مع الجامعات

جدة - نرمين السيد - ووجه المجلس الشكر لأسرة جامعة أسيوط على استضافتها اجتماع المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع، مشيدا بمستوى أداء الجامعة فى تنظيم منتدى الجامعات المصرية الأول، برعاية وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بعنوان "جامعاتنا المصرية ومستقبلنا الأخضر بعد COP 27" وافتتاح معرض المشروعات البيئية للجامعات المصرية على هامش المنتدى، بحضور د. أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، د.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، د.محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، د.مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، د.أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعدد من رؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات لشئون قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد د.مصطفى رفعت أهمية المنتدى، ويهدف إلى طرح رؤية علمية بقضايا المناخ، وتوعية الشباب بالمخاطر البيئية، والتعريف بجهود الدولة المصرية فى مواجهة المشكلات والتغيرات البيئية، مشيدا بمكانة جامعة أسيوط وتاريخها العريق، والتصميم المعمارى المتميزة والرائع لحرمها الجامعى الذى يتوافق مع النظم البيئية السليمة.

وثمن أمين المجلس الأعلى للجامعات جهود الجامعات المصرية فى مواجهة التغيرات المناخية، والتى من بينها إصدار أكثر من 160 دورية ومجلة وكتابا علميا، ونشر حوالى 1000 بحث علمى بمختلف المنصات العلمية، فضلا عن المساهمة فى زيادة النشر الدولى ليصل إلى 840 بحثا دوليا، وتنظيم أكثر من 550 فعالية ومؤتمرا وورشة عمل، مثمنا المشاركة الفاعلة للجامعات المصرية فى قمة المناخ cop27 التى أقيمت على أرض مصر.

وأشار رفعت إلى جهود المجلس الأعلى للجامعات فى دعم أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) من خلال تشجيع الطلاب على إجراء الأبحاث العلمية، وطرح البرامج التعليمية التى تهدف إلى ترسيخ مبادئ التنمية المستدامة، مشيدا بموقع جامعة أسيوط الاستراتيجى، وتكامل كلياتها، وسعيها الدائم نحو تقديم برامج دراسية متميزة، تهدف إلى تأهيل الخريجين إلى سوق العمل محليا، وإقليميا، ودوليا.

ودعا رفعت كل الجامعات المصرية إلى وضع وعرض مشروعاتها البحثية البيئية وتجاربها المتميزة فى ملف مشترك؛ بهدف تعظيم الاستفادة وتبادل الخبرات، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة بعد قمة المناخ COP27.

ناقش المجلس عددا من الموضوعات المتعلقة بأنشطة وإنجازات الجامعات فى مجالات خدمة المجتمع وتنمية البيئة، خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا فى ضوء المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأشاد المجلس بجهود وزارة البيئة فى تنقية الهواء وخفض نسب التلوث؛ من خلال العمل على تطوير منظومة النقل؛ بما يسهم فى تطوير الأداء البيئى فى مصر وفقا لأهداف التنمية المستدامة.

واستمع المجلس إلى التقرير الذى عرضه د.عاشور عمرى مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، بشأن موقف مشاركة الجامعات فى المشروع القومى للقضاء على الأمية، وبحث سبل زيادة فاعلية مشاركة الجامعات فى هذا الشان.

واستعرض المجلس خطة وزارة الشباب والرياضة؛ بهدف تمكين الشباب اقتصاديا، ووافق المجلس على توقيع بروتوكولات تعاون بين وزارة الشباب والرياضة والجامعات المصرية للتنسيق فى هذا الشان.

كما أحيط المجلس بجهود جامعات (أسيوط، دمنهور، مدينة السادات، عين شمس،السويس) لتطوير أداء الرائدات الريفيات بالمحافظات الواقعة فى نطاق هذه الجامعات، مع التوصية بعرض عرض جهود باقى الجامعات خلال كل اجتماع دورى للمجلس.