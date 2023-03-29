طقس الأربعاء.. انخفاض ملحوظ فى الحرارة وأمطار على هذه المناطق

جدة - نرمين السيد - وذكرت الأرصاد أنه يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحرى معتدل على والسواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وتتهيأ فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط، تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى أربعة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 22 13

العاصمة الادارية 22 14

6 أكتوبر 22 13

بنها 22 13

دمنهور 21 13

وادى النطرون 22 14

كفر الشيخ 21 14

المنصورة 21 14

الزقازيق 22 15

شبين الكوم 22 14

طنطا 22 14

دمياط 21 15

بورسعيد 20 15

الإسماعيلية 23 13

السويس 22 14

العريش 21 13

رفح 20 14

رأس سدر 25 14

نخل 23 07

كاترين 18 07

الطور 26 17

طابا 24 14

شرم الشيخ 30 19

الاسكندرية 19 14

العلمين الجديدة 20 14

مطروح 19 13

السلوم 18 12

سيوة 22 11

رأس غارب 24 15

الغردقة 30 17

سفاجا 27 16

مرسى علم 29 16

شلاتين 29 19

حلايب 26 16

أبو رماد 27 16

رأس حدربة 25 17

الفيوم 25 12

بنى سويف 25 12

المنيا 26 11

أسيوط 27 12

سوهاج 29 13

قنا 32 14

الأقصر 33 15

أسوان 33 16

الوادى الجديد 32 13

أبوسمبل 32 15