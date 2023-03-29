وزير الصحة يبحث مع الأمم المتحدة سبل التعاون فى مكافحة المخدرات والجريمة

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، الدكتورة غادة والى، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، والسيدة كريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لبحث التعاون فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول النقاش حول سبل التعاون فيما يخص قضايا مكافحة كل من المخدرات، والجريمة والفساد، وذلك فى إطار العمل الإقليمى للدول العربية، بما يساهم فى تحقيق السلام والأمن والحفاظ على الصحة المجتمعية للمواطنين.

وأضاف عبدالغفار أن الاجتماع تناول التشاور حول تقديم عدد من الدورات التدريبية لعدد 21 طبيب نفسى من العاملين بمستشفيات الصحة النفسية فى مصر فى شهر مايو المقبل 2023، على تطبيق البرامج المعنية بمكافحة المخدرات، والتعامل الصحيح مع مرضى الإدمان، فضلا عن فتح آفاق جديدة لمنظومة التدريب بالتعاون بين الوزارة ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، وذلك من خلال مدربين متخصصين.

ولفت عبدالغفار إلى أن الاجتماع تناول النقاش حول أهمية توفير دورات تدريبية متخصصة للأطباء من العاملين بالمنشآت الصحية فى المناطق الحدودية والمناطق ذات الكثافة من المهاجرين القادمين من الدول الأخرى، لتتضمن تلك الدورات التدريب على ( تقديم الخدمات الصحية السليمة خاصة لأمراض الأيدز، الأساليب الصحيحة للتعامل مع الإضطرابات النفسية، مكافحة المخدرات والتعامل معها).

وأكدت الدكتورة غادة والى، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، تقديم كل سبل الدعم للوزارة لمكافحة المخدرات والجريمة والفساد، فضلا عن دعم برنامج الوزارة المعنى بالعلاج بمشتقات الأفيونات.