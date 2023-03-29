القوى العاملة: فتح باب التدريب المجانى للشباب على 8 مهن بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة القوى العاملة اليوم الأربعاء، عن فتح باب التقديم على التدريب المهنى لشباب القاهرة على مهن: "الخياطة والتفصيل، وصيانة الدش، والمحمول، والأجهزة المنزلية، والطاقة الشمسية، والتبريد والتكييف، ودورات فى الحاسب الآلى، واللغة الإنجليزية، وذلك بمركز تدريب مهنى شهداء الكتيبة 103 صاعقة "بالشرابية سابقا".





وقالت الوزارة أنها تلقت تقريرا من أحمد عزازى مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة، بشأن تلك الدورات التدريبية المجانية، موضحا توجيهات الوزير حسن شحاتة بالاستفادة من مركز تدريب الشرابية، وإمكانياته المتميزة، وتكثيف الدورات التدريبية للشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، وتوفير فرص عمل وجوائز للمتفوقين، ومساعدتهم فى إقامة مشروعات صغيرة لهم،وذلك فى إطار الخطة التدريبية المهنية الجديدة "2022-2023"، التى أطلقها الوزير، وتنفذها المديريات عن طريق 75 مركزا تدريبيا ثابتا ومتنقلا على مستوى الجمهورية.

ووفقا لبيان الوزارة، حددت مديرية القاهرة" لينك إليكترونى" للشباب الراغب فى الالتحاق بالعملية التدريبية، والاستفادة منها، لتأهيل نفسه لسوق العمل، وقالت أنه يمكن التقديم على الرابط التالى: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHiFcfyDJhKOISF3eZ0CEknXi4VVqu_dCwS-JnYOg8mKZ0jQ/viewform

أوتسليم الأوراق المطلوبة "صور من آخر مؤهل، وبطاقة الرقم القومى،وصورة شخصية حديثة،ورقم الهاتف"، وذلك فى مقر"المديرية "بـ"9 شارع مهمشة بالشرابية"، موضحة أن التقديم يبدأ من اليوم الأربعاء الموافق 29 -3-2023، ولمدة أسبوعين، وأن الدورة التدريبية تتراوح مدتها من شهر إلى شهرين، بحسب نوع المهنة، ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة من وزارة القوى العاملة تفيد حصوله عليها.

ودعت المديرية شباب القاهرة إلى التقديم والإستفادة من هذه الخدمة المجانية لمساعدة نفسه على التعامل مع سوق العمل.

يذكر أن هذا "المركز" تأسس بالقرار رقم 190 بتاريخ 19-7-1983، فى حى الشرابية بـ 9 ش مهمشة على مساحة 355 مترمربع، والانتهاء من تجهيزه عام 1990، وجرى افتتاحه رسميا يوم 2-9-1992، وبدأت العمليات التدريبية فيه يوم 25-9-1992، وشهد عملية تجديد خلال الفترة من 2017 حتى 2019، وأطلق عليه اسم "مركز شهداء الكتيبة 103 صاعقة للتدريب المهنى عام 2020"، كما أن سعته التدريبية عبارة عن 9 أقسام، كل قسم يستوعب 15 متدرب، وينفذ 3 دورات تدريبية كل عام يستفيد منها ما يقرب من 405 متدربين، ويضم أقساما مختلفة، كل قسم يحتوى على أدوات تدريبية تخص مهنة من المهن التى يحتاجها سوق العمل.