”القوى العاملة” تُعلن عن فتح باب التدريب المجاني لشباب القاهرة بمركز ”شهداء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 مارس 2023 09:29 صباحاً - أعلنت وزارة القوى العاملة اليوم الأربعاء ،عن فتح باب التقديم على التدريب المهني ،لشباب القاهرة ،على مِهن :الخياطة والتفصيل،وصيانة الدش،والمحمول،والأجهزة المنزلية،والطاقة الشمسية،والتبريد والتكييف،ودورات في الحاسب الألي،واللغة الإنجليزية،وذلك بمركز تدريب مهني شهداء الكتيبة ١٠٣ صاعقة " بالشرابية سابقاُ" ،وقالت "الوزارة" أنها تلقت تقريراً من أحمد عزازي مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة،بشأن تلك الدورات التدريبية المجانية،موضحاً توجيهات الوزير حسن شحاتة بالإستفادة من مركز تدريب الشرابية،وإمكانياته المتميزة،وتكثيف الدورات التدريبية للشباب على مِهن يحتاجها سوق العمل،وتوفير فرص عمل وجوائز للمتفوقين،ومساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة لهم،وذلك في إطار الخطة التدريبية المهنية الجديدة "2022-2023"،التي أطلقها الوزير،وتُنفذها المديريات عن طريق 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل على مستوى الجمهورية ..

وبحسب بيان صحفي ،حددت مديرية القاهرة" لينك إليكتروني" للشباب الراغب في الإلتحاق بالعملية التدريبية،والإستفادة منها ،لتأهيل نفسه لسوق العمل ،وقالت أنه يُمكن التقديم على الرابط التالي: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeHiFcfyDJhKO.../viewform،أوتسليم الأوراق المطلوبة "صور من آخر مؤهل،و بطاقة الرقم القومي ،وصورة شخصية حديثة ،ورقم الهاتف"،وذلك في مقر"المديرية "بـ"9 شارع مهمشة بالشرابية"،موضحة أن التقديم يبدأ من اليوم الأربعاء الموافق 29 -3-2023،ولمدة أسبوعين ،وأن الدورة التدريبية تتراوح مدتها من شهر إلى شهرين ،بحسب نوع المِهنة،ويحصل المُتدرب على شهادة مُعتمدة من وزارة القوى العاملة تُفيد حصوله عليها..ودعت "المديرية" شباب القاهرة إلى التقديم والإستفادة من هذه الخدمة المجانية لمساعدة نفسه على التعامل مع سوق العمل ..

يُذكر أن هذا "المركز" تأسس بالقرار رقم 190 بتاريخ 19-7-1983،فى حى الشرابية بـ 9 ش مهمشة على مساحة 355 مترمربع،والانتهاء من تجهيزه عام 1990،وجرى إفتتاحه رسمياً يوم 2-9-1992 ،وبدأت العمليات التدريبية فيه يوم 25-9-1992 ،وشهد عملية تجديد خلال الفترة من 2017 حتى 2019 ،وأُطلق عليه اسم "مركز شهداء الكتيبة 103 صاعقة للتدريب المهنى عام 2020"،كما أن سعته التدريبية عبارة عن 9 أقسام، كل قسم يستوعب 15 متدرب،ويُنفذ 3 دورات تدريبية كل عام يستفيد منها ما يقرب من 405 متدرباً،ويضم أقساما مختلفة ،كل قسم يحتوى على أدوات تدريبية تخص مهنة من المهن التي يحتاجها سوق العمل..