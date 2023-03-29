القومي للمرأة ينظم تدريب مدربين للعاملين بوزارة الصحة والسكان بالتعاون مع وزارة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 مارس 2023 09:29 صباحاً - نظم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، تدريب مدربين للعاملين بوزارة الصحة والسكان حول "جرائم العنف ضد المرأة والجرائم المرتبطة بالأحوال الشخصية"، وذلك ضمن مشروع أسرة الذي تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بحضور كل من الأستاذة أمل عبد المنعم مدير مكتب شكاوي المرأة بالمجلس، والدكتورة أمل فيليب المستشار الصحي والاجتماعي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة، والدكتورة سعبد المجيد رئيس الاداره المركزيه للتخطيط و المتابعه و التقويم بقطاع السكان و تنظيم الاسره و رئيس وحده تكافؤ الفرص بوزاره الصحه و السكان، والدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان و تنظيم الاسره بوزاره الصحه و السكان، وعدد من محامي مكتب الشكاوي بالمجلس، وخبراء من وزارة الصحة، ومن شركة باثقايندر انترناشونال،وقد استمر علي مدار يومي ٢٦ و ٢٧ مارس ٢٠٢٣.

يأتى هذا التدريب ضمن الحمله التى أطلقها مشروع أسرة لمنع كافه انواع العنف ضد المرأه و الفتيات بوزارات وهيئات الجهاز الإداري للدوله .

وقد افتتحت الأستاذة أمل عبد المنعم التدريب بالتعريف بدور مكتب الشكاوي وطرق الابلاغ، كما ناقشت الأدوار الاجتماعية للجنسين، وتعريف العنف ضد المرأة وتأثيراته السلبية علي تنمية المجتمع، والعنف ضد المرأة الجنسى والأسرى ، وعواقب التعرض لهذه الأشكال من العنف ، وكيفية تقديم الدعم للناجيات، والجهات القانونية الداعمة وخطوط الطوارئ.

وقد تضمن التدريب موضوعات أنواع العنف ضد المرأة، والعنف الأسري، والعنف الجنسي، وعواقب التعرض للعنف، بالإضافة إلي كيفية مساعدة وتقديم الدعم النفسي والمشورة للناجيات من العنف، ومناقشة مفتوحة حول تطوير اقتراحات إدارة الحالة.