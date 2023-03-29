وزير الرى يتابع موقف مشروعات إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 مارس 2023 09:29 صباحاً - الدكتور سويلم :جهود كبيرة لمواجهة التحديات المائية من خلال تنفيذ العديد من مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي

- هذه المشروعات تهدف لإستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية إعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة

- إستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات إعادة الإستخدام فى بحر البقر والحمام

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لمتابعة مشروعات إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى .

وصرح الدكتور سويلم أن الدولة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لمواجهة التحديات المائية الناتجة عن محدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة .

وأوضح سيادته أن هذه المشروعات تهدف لإستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية إعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة كمثال للإدارة الرشيدة للمياه فى مصر وإعادة تدوير المياه عدة مرات ، كما أن هذه المشروعات تعد نموذجاً لمشروعات التنمية الشاملة التي توفر الآلاف من فرص العمل للمهندسين والفنيين والعمال.

وإستعرض الدكتور سويلم خلال الإجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الكبرى لإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعي ، مثل مشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون م٣/يوم ، بنسبة تنفيذ تصل الى ٥٥% ، ويتكون المشروع من ١٢ محطة رفع ومسار ناقل بطول ١٧٤ كم عبارة عن مسار مكشوف وخطوط مواسير ، كما تم عرض موقف مسارات نقل المياه الناتجة عن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بنسبة تنفيذ ٣٤% .