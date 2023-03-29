الرى: إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى تستهدف استصلاح الأراضى الجديدة

جدة - نرمين السيد - وقال سويلم إن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة لمواجهة التحديات المائية الناتجة عن محدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى فى مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعى لتحقيق الأمن الغذائى ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة.

وأوضح وزير الموارد المائية والرى أن هذه المشروعات تهدف لإستصلاح مساحات جديدة من الأراضى الزراعية إعتمادا على مياه الصرف الزراعى المعالجة كمثال للإدارة الرشيدة للمياه فى مصر وإعادة تدوير المياه عدة مرات، كما أن هذه المشروعات تعد نموذجا لمشروعات التنمية الشاملة التى توفر الآلاف من فرص العمل للمهندسين والفنيين والعمال.

واستعرض وزير الرى خلال الاجتماع الموقف التنفيذى للمشروعات القومية الكبرى لإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى، مثل مشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى لمحطة الحمام بطاقة 7.50 مليون م3 يوم، بنسبة تنفيذ تصل الى 55%، ويتكون المشروع من 12 محطة رفع ومسار ناقل بطول 174 كم عبارة عن مسار مكشوف وخطوط مواسير، كما تم عرض موقف مسارات نقل المياه الناتجة عن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بنسبة تنفيذ 34%.