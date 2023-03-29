حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الخميس 30-3-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 مارس 2023 08:31 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الخميس 30-3-2023

مهنياً: ابتعد عن التوتر والانفعال قدر المستطاع، فهذا اليوم يحمل إليك المتاعب والهموم.

عاطفياً: إذا كان عامل الثقة مفقوداً بينك وبين الحبيب، فالشك حاضر دائماً ليدمر العلاقة.

صحيا: الحفاظ على الوزن المطلوب مهم جداً، وهذا يساهم براحة ذهنية صافية.

حظك اليوم برج الثور الخميس 30-3-2023

مهنياً: تعقد اتفاقات مهنية مناسبة وتلفت نظر بعض النافذين والقادرين .

عاطفياً: كن شجاعاً وصادقاً ولا تخفْ من تجربة جديدة تخوضها مع أحد الأشخاص المحيطين بك .

صحياً: عليك باتباع نظام غذائي منظم والابتعاد عن الإرهاق وحاول معرفة كيف تواجه الأحداث بهدوء .

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 30-3-2023

مهنياً: يفتح لك هذا اليوم باباً للعمل مميزاً، وفرصة يجب أن تستغلّها في الوقت المناسب .

عاطفياً: حسك الفكاهي يجعلك محط إعجاب الأصدقاء وتقديرهم ويدفعهم إلى طلب رفقتك الدائمة .

صحياً: إنتبه لنظامك الغذائي كما لصحتك الآن، الفلك يدعم هاتين الناحيتين.

حظك اليوم برج السرطان الخميس 30-3-2023

مهنياً: يغلق هذا اليوم بعض الأبواب حتى نهاية الاسبوع ، ويحذّرك من الصدامات والخيبات .

عاطفياً: تعود الأمور إلى مجاريها مع الشريك بعدما تفهم وجهة نظرك.

صحياً: سارع إلى تنظيم أعمالك وخذ قسطاً وافراً من الراحة والنوم .

حظك اليوم برج الاسد الخميس 30-3-2023

مهنياً: تتحرّر من قيد، وتلتقي من تحب أو تفرح بإنجاز، فتعلن عن إطلاق مشروع أو تباشر جديداً وتمارس نفوذاً.

عاطفياً: تحاول كسر القيود والتقاليد التي كنت أسيراً لها، وتتوق إلى تمضية أجمل الأوقات مع الشريك .

صحياً: لا تكثر من عدد الوجبات لأن لديك ميلاً إلى زيادة وزنك بسهولة

حظك اليوم برج العذراء الخميس 30-3-2023

مهنياً: نتائج إيجابية مهمّة في الشأن المهني، وبانتظارك مستقبل أكثر استقراراً وإشراقاً.

عاطفياً: تكثر من الاحترام تجاه الشريك وتكون النتيجة رائعة جداً وتفاهماً كاملاً.

صحياً: النشاط الفكري والجسدي عامل إيجابي على قدرتك لتحمّل الضغوط والمصاعب .

حظك اليوم برج الميزان الخميس 30-3-2023

مهنياً: لا تفقد اتزانك ولا تحاول أن تفرض هيمنتك على الآخرين، بل كن عاقلاً وادرس الأمور بهدوء .

عاطفياً: لا تزال النجم المحبوب الذي يرغب الجميع في أن يكونوا معه في الحفلات الحلوة .

صحياً: دع التشاؤم والكآبة والحزن والشعور بالوحدة على حدة، وعليك الاهتمام والعناية بنفسك قبل كل شيء .

حظك اليوم برج العقرب الخميس 30-3-2023

مهنياً: يدعوك هذا اليوم إلى التكتم، وقد يجعل أمراً من الماضي يظهر مجدداً في حياتك.

عاطفياً: احترام الشريك ضروري، ولا سيما بعد سوء التفاهم الذي تكرر بينكما غير مرة وأعاق تطور العلاقة بينكما.

صحياً: لا تفسح في المجال أمام الانعكاسات السلبية لتؤثر في صحتك، وحاول الترفيه والتسلية .

حظك اليوم برج القوس الخميس 30-3-2023

مهنياً: يوم مميّز يحمل إليك الانفراج والرضى، وتحقيق مشروع مهم كنت تسعى إليه منذ مدة طويلة .

عاطفياً: حياتك العاطفية ملأى بالمفاجآت وقد تتحول علاقة بشخص التقيته أخيراً إلى قصة حب حقيقية .

صحياً: تتمتع بصحة قوية وبقدرة كبيرة على مقاومة الأمراض .

حظك اليوم برج الجدي الخميس 30-3-2023

مهنياً: يبشّر هذا اليوم بدعم أو بآفاق أخرى أو بحلول، تزيل بعض الالتباس وسوء التفاهم ويضع شؤونك على الخط الصحيح.

عاطفياً: أحد مواليد برج الجوزاء يقتحم حياتك الخاصة وتجد في رفقته متعة تتحول إلى صداقة متينة .

صحياً: لا خوف عليك من الإصابة بوعكة صحية ذلك أنّ الظروف تضمن لك العافية والنشاط .

حظك اليوم برج الدلو الخميس 30-3-2023

مهنياً: هدّئ من روعك وتأقلم مع الظروف واخرج من عزلتك، لا تكن عنيداً ولا ترجئ عملك .

عاطفياً: لا ترفض التعامل مع الشريك بلين، فهذا وقت الانفتاح عليه وتقريبه منك .

صحياً: تستردّ عافيتك وتعوّض فيها عن الأيام الضائعة فلا تقلق الوقت ممتاز للاعتناء بنفسك .

حظك اليوم برج الحوت الخميس 30-3-2023

مهنياً: يشكل هذا اليوم مفترق طرق في حياتك إذا أردت الحفاظ على مكاسبك المهنية، كن جديّاً في تعاملك.

عاطفياً: واجه الوقائع كما هي مع الشريك، ولا تتهرب من قول الحقيقة مهما كانت صعبة.

صحياً: مارس رياضة المشي باستمرار، ولا سيما في أحضان الطبيعة إذا أمكنك ذلك .