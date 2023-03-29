وزير العدل يكرم رئيس مصلحة الشهرالعقارى (صور)

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جدة - نرمين السيد - وشاركت وزارة العدل فى جائزة مصر للتميز الحكومى، حيث جاء على رأس الفائزين بالجائزة مصلحة الشهر والتوثيق، وتم تكريم العاملين بها من قبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
جدير بالذكر، أنه شارك فى المسابقة أكثر من مكتب توثيق على مستوى الجمهورية، وفاز بالمركز الأول مكتب توثيق ديرب نجم بمحافظة الشرقية تحت قيادة كمال وهبة.
وتم تكريم فريق العمل المتميز والذى يضم أكفأ الموظفين بمصلحة الشهر العقارى، وهم: "عيسى أحمد عيسى، وابراهيم عبدالصبور وأنس حمدى، ومحمد أحمد سليمان، وداليا أحمد السيد عطية، ودعاء عادل، ومنار الهادى، وهبة السيد، وهبة السيد البدوى، وشنودة بشرى، وخديجة عثمان، وسليمان أحمد سليمان".
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