تحذير عاجل من الأرصاد بشأن ظاهرة قوية تؤثر على درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - وذكرت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على فيسبوك أن "هناك نشاط لـ الرياح الشمالية الغربية على مسطح البحر المتوسط حيث تتراوح سرعات الرياح ما بين 50 الى 70 كم / س، كما تزداد سرعة هباتها وتؤدى إلى ارتفاع الأمواج لتصل إلى 4 أمتار؛ مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية".

ولفتت الأرصاد إلى أن هذه الرياح النشطة على معظم الأنحاء؛ تؤدى إلى انخفاض درجات الحرارة على جميع الأنحاء؛ ما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، بينما يكون معتدلا على والسواحل الشمالية، مائلا للحرارة على شمال الصعيد، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد باردا ليلا على أغلب الأنحاء.