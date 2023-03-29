إقصاء السنغال والجزائر والكاميرون ونيجيريا من كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 مارس 2023 01:27 صباحاً - شهدت مباريات تصفيات أفريقيا تحت 23 عاماً، المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا وأولمبياد باريس إقصاء 4 منتخبات عملاقة هي السنغال، الجزائر، الكاميرون ونيجيريا من المنافسات في مفاجأة كبرى في اليوم الختامي للتصفيات الأولى قبل انطلاق الدورة المجمعة التي ستحدد المتأهلين الرسميين.

ويشارك ثمانية منتخبات في أمم أفريقيا تحت 23 عاما المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 24 يونيو إلى 8 يوليو المقبل، ويتأهل أول ثلاثة منتخبات إلى أولمبياد باريس 2024، بينما يلعب صاحب المركز الرابع ملحق أمام ممثل آسيا.

وحسمت فرق المغرب ومصر وغانا والجابون وغينيا ومالي والكونغو تأهلهم إلى أمم أفريقيا تحت 23 عاما ويتبقى فريق واحد.

ويستضيف منتخب السودان فريق النيجر لحسم البطاقة الأخيرة، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل سلبيا بدون أهداف.

ومُنى منتخب السنغال الأولمبي بهزيمة أمام مالي بثلاثة أهداف دون مقابل في إياب المرحلة الأخيرة من التصفيات، المؤهلة للدور التالي في طريق التأهل إلى أولمبياد باريس، رغم تغلب أسود التيرانجا ذهابا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وغادر منتخب الجزائر الأولمبي بعد الخسارة أمام غانا بهدف دون مقابل في مباراة الإياب، وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بالتعادل بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت في الجزائر.

وتلقى منتخب الكاميرون خسارة وفشل في التأهل إلى أمم أفريقيا بركلات الترجيح أمام الجابون بنتيجة 7-6. وبالرغم من تعويض منتخب الكاميرون الأولمبي خسارته في الذهاب بهدف دون مقابل ليفوز في الإياب بنفس النتيجة، قبل أن تتفوق الجابون بركلات الترجيح.

وتلقى خسر منتخب نيجيريا الأولمبي أمام غينيا بهدفين دون مقابل، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.