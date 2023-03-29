المنتخب التونسي يتأهل رسميا إلى أمم أفريقيا 2024 بفوز صعب أمام ليبيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 مارس 2023 12:30 صباحاً - فاز منتخب تونس الذي يلعب بين صفوفه الدولي على معلول، لاعب النادي الأهلي، على حساب نظيره ليبيا بنتيجة 1-0 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "شهداء بنينا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من تصفيات أمم أفريقيا.

سجل هدف منتخب تونس اللاعب هيثم الجويني في الدقيقة 16 من عمر المباراة المقامة حالياً، وجاء من عرضية أرسلها النجم علي معلول من ركنية حصل عليها نسور قرطاج.

بهذه النتيجة تأهل منتخب تونس رسمياً الى نهائيات كأس الأمم الأفريقية التي ستقام العام القادم في كوت ديفوار، وشهدت المباراة حالة من الغضب الجماهيري في ليبيا بسبب تراجع نتائج الفريق وخروجه من حسابات أمم أفريقيا القادمة. أدار المباراة طاقم تحكيم مصري بقيادة أمين عمر والذي قدم مستوى متميزا خرج باللقاء إلى بر أمان.

ويتصدر المنتخب التونسي المجموعة العاشرة فى تصفيات أمم أفريقيا، برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد منتخب ليبيا فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

وتأتي مباراة ليبيا وتونس بعد أيام قليلة من المواجهة التي جمعت الشقيقين بالجولة الثالثة، وانتهت بفوز نسور قرطاج بثلاثة أهداف دون رد، مساء الجمعة الماضي، على ملعب "حمادى العقربي" فى رادس، وهي المباراة التي شهدت مشاركة ثنائي الأهلى والزمالك، على معلول وسيف الدين الجزيري، فى التشكيل الأساسي للمنتخب التونسي. ليبيا ضد تونس

أحرز ثلاثية منتخب نسور قرطاج، كل من يوسف المساكني، على معلول من ركلة جزاء وهيثم الجويني، فى الدقائق 12، 21 و86 من زمن اللقاء.

وجاء تشكيل منتخب تونس كالتالي:

حراسة المرمى: أيمن دحمان.

خط الدفاع: ياسين مرياح، محمد دراغر، نادر الغندري، على معلول.

خط الوسط: حنبعل المجبري، إلياس السخيري، عمر العيوني، محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: هيثم الجويني، عمر لعيوني.