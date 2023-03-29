ضرب نار الحلقة 6.. زيدان يساعد مهرة فى القبض على المتسبب بأذية شقيقتها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 مارس 2023 12:30 صباحاً - تبدأ أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 6 بمجىء زيدان (ماجد المصري) إلى المستشفى وتسديده المصاريف لمهرة (ياسمين عبد العزيز) وشقيقتها، لتسأله مهرة من أين يعلم بحريق المحل ودخول أختها المستشفى، فيطلب منها أن يعزمها بأحد المطاعم ولكنها ترفض في البداية.

يذهب سامي (أحمد الرافعي) إلى مهرة، ويسألها إذا كانت بحاجة إلى شىء، لتخبره مهرة أنها لا تحتاج إليه، ثم يقوم صديقات لولي بزيارتها في المستشفى وتعلم مهرة من إحداهن المتسبب في أذية شقيقتها وتذهب إلى منزله برفقة الشرطة والقبض عليه، وفي تلك الأثناء يأتى إليها زيدان لمساعدتها والذهاب معها إلى القسم.



مواعيد عرض مسلسل ضرب ناريعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.