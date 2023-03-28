مسلسل الكتيبة 101.. تفاصيل حيلة عمرو يوسف تنجح فى اكتشاف مخبأ التكفيريين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 مارس 2023 11:24 مساءً - بدأت الحلقة السادسة من مسلسل الكتيبة 101 بنجاح حيلة عمرو يوسف (الضابط نور) فى خداع الإرهابيين بعدما أخذوا منه السيارة التى تحمل جهاز تتبع، وهو ما سمح للجيش فى تتبعهم ومعرفة مكانهم، وبالتالى نفذوا ضربة ناجحة لهم أسفرت عن مقتلهم.

الأحداث وصلت لذروتها مع ذهاب آسر ياسين إلى مكان الإرهابيين وطلبه تحليل dna للجثث لمعرفة الأشخاص. واسترجعت الحلقة من مسلسل الكتيبة 101 الحديث عن القيادي الإرهابي السابق هشام عشماوي، وذلك من خلال أحد ضباط الصاعقة ممن أعرب عن ألمه الشديد تجاه ما فعله هشام عشماوي بتحوله إلى الإرهابيين والتكفيريين، حتى أصبح من قياداتهم، ملمحا إلى رغبته في الانتقال للعمل في عمق سيناء مع القوات الخاصة من أجل تنفيذ مهمات أكبر وتحقيق حلمه بأن يأتى برأس هشام عشماوي، خاصة أنه لا يتخيل إلى الآن ما حصل منه لأنهم كانوا زملاء ويأكلون معاً.

أيضاً شهدت الحلقة من مسلسل "الكتيبة 101" وجود تحولات كبيرة في طريقة تفكير الإرهابيين والتكفيريين مثلما ظهر مع اعتراضهم لمجموعة من المدنيين من وقت لآخر، حيث يقومون باعتراض طريقهم دون المساس بالمدنيين، وهو ما جعل آسر ياسين ينتبه لأن ذلك الأسلوب جديد ويحتاج لقيادة أجنبية لتنفيذه، وبالتالي كلف عمرو يوسف بمهمة مفادها تغيير شكله، وقيادة سيارة من أجل اعتراضها من قبل المدنيين، ووضع جي بى اس عليها من أجل اكتشاف المكان الذى يذهبون له.

وتعرض قناة ON حصريًا فى التاسعة إلا ربع مساء اليوم مسلسل "الكتيبة 101"، المكون من 20 حلقة، ويسلط الضوء على تضحيات قدمها ضباط وجنود من أجل وطنهم فى سيناء، فيما تعرض القناة مسلسل "حرب" المكون من 10 حلقات، بطولة أحمد السقا ومحمد فراج فى الثلث الأخير من شهر رمضان.

وتضم قائمة الفنانين المشاركين فى مسلسل "الكتيبة 101" كلاً من: عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، ميرنا نور الدين، محمود عبد المغنى، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجى.