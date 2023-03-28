موعد اختبار شهر مارس لصفوف المرحلة الابتدائية بالجيزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 مارس 2023 10:26 مساءً - كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، عن موعد عقد اختبار شهر مارس للصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الثلاثاء، تفاصيل اختبارت شهري مارس وأبريل وفقا للكتاب الدوري رقم 10 كالتالي:

-عقد اختبارات شهر أبريل في الجزء الذي تم تدريسه خلال الفترة السابقة للاختبار في جزء من الحصة.

-يكون الاختبار على مستوى المدرسة.

-تكون اختبارات قصيرة تحقق الهدف التربوي منها.

-يكون الاختبار في مستوى الطالب المتوسط، ولا يوجد به أسئلة تعجيزية أو معقدة.

موعد اختبار شهر مارس لصفوف المرحلة الابتدائية

وأكدت المديرية، الحرص الشديد على تفادي الأخطاء في وضع الاختبار، موضحة أنه تبدأ اختبار شهر أبريل في الفترة من يوم الأحد 2 أبريل وحتى الأربعاء 5 أبريل، مؤكدة على الالتزام القرار الوزارى رقم 167 لسنة 2023.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه يتم عقد المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي في هذه الأيام "الخميس 6 أبريل والإثنين 10 أبريل والثلاثاء 11 أبريل والأربعاء 12 أبريل".