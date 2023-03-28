ضبط عنصر إجرامى عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات بالبحيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 مارس 2023 09:30 مساءً - تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من تحديد مكان إختباء (عنصر إجرامى، سبق إتهامه فى قضية "سلاح نارى"،ومطلوب ضبطه على ذمة إحدى القضايا) يقوم بالإتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة شبراخيت.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه ولدى إستشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها ، وأسفر التعامل عن ضبطه وإصابته ، وعثر بحوزته على (فرد خرطوش، سلاح أبيض"سنجه" ، كمية لمخدر الحشيش،عدد من الأقراص المخدرة لعقار الأبتريل ، مبلغ مالى) ، وبمواجهته إعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة للدفاع عن نشاطه الإجرامى ، والمبلغ من متحصلات نشاطه الإجرامى.. تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.