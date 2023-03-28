محمد صلاح يشارك في نصف أهداف المنتخب مع فيتوريا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 مارس 2023 09:30 مساءً - ساهم التألق الكبير للدولى المصري محمد صلاح في تجاوز المنتخب الوطني مواجهتي مالاوي في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات البطولة.

ونجح صلاح في تسجيل 4 أهداف وصناعة ثلاثة أخرين تحت قيادة روي فيتوريا، من أصل 14 هدفا تمكن المنتخب من تسجيلهم مع المدرب البرتغالي.

وخاض المنتخب مع فيتوريا 5 مباريات حقق فيها الفوز جميعًا، وتمكن المنتخب معه من تسجيل 14 هدفا مقابل هدف وحيد سكن مرمى الفراعنة.

حقق المنتخب الوطنى فوزا كبيرا على منتخب مالاوي برباعية نظيفة سجلها طارق حامد وعمر مرموش ومحمد صلاح وأحمد سيد زيزو على التوالى، في المباراة التي جرت بين الفريقين اليوم بإستاد بينجو الدولى في الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024.

بهذا الفوز رفع منتخب مصر رصيده إلى 9 نقاط ليتصدر المجموعة الرابعة بالتصفيات، بينما يأتي منتخب غينيا في المركز الثاني بنفس الرصيد، يليه منتخب إثيوبيا في المركز الثالث بـ3 نقاط، ثم مالاوي في المركز الرابع والأخير بنفس الرصيد.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كلا من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ومحمد هانى وأحمد حجازى ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدى فى الدفاع، وطارق حامد ومحمود حمادة وزيزو فى الوسط، ومحمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد فى الهجوم.