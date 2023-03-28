النقابة العامة بفرنسا: مشاركة أكثر من 2 مليون شخص فى احتجاجات اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 مارس 2023 09:30 مساءً - أعلنت النقابة العامة بفرنسا عن مشاركة أكثر من 2 مليون شخص باحتجاجات اليوم، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وكان الرئيس الفرنسي أبدى ترحيبًا بمحاولات التفاهم مع النقابات العمالية، للوصول إلى صيغة توافقية بشأن قانون التقاعد، بما يضمن تجنيب البلاد المواجهات العنيفة.

وأكدت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن النقابات تقرر تعليق إضراب عمال النظافة فى باريس ابتداء من غد.

وذكرت قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك عمليات تفتيش لـ 6400 متظاهر فى باريس وتوقيف 11 شخصا، مشيرة إلى تراكم أكوام القمامة فى مارسيليا إثر الإضرابات.

وأوضحت القناة، أن بعض المناطق شهدت اشتباكات بين الشرطة الفرنسية والمحتجين.