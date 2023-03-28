مدبولي يتابع تحضيرات استضافة الدورة الـ12 للمنتدى الحضري العالمي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 مارس 2023 09:29 مساءً - عقد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لاستعراض التحضيرات الخاصة باستضافة مصر الدورة الـ 12 للمنتدى الحضري العالمي، والمقرر عقده في نوفمبر ٢٠٢٤.

حضر الاجتماع كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية، والسفير محمد حجازي، مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي.

واستهل مدبولي الاجتماع، بالإشارة إلى أن استضافة مصر للنسخة الـ 12 من المنتدى الحضري العالمي، ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة بعد مؤتمر المناخ، يعتبر انعكاسًا لما حققته الدولة من نجاح في مجال تطوير العمران المستدام، وما يُبذل من جهود لإنشاء المدن العمرانية المتكاملة، وتوفير السكن الحضاري المناسب لمختلف فئات المجتمع.

وأشار المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، السفير نادر سعد، إلى أنه تم خلال الاجتماع، استعراض الترتيبات اللوجستية الخاصة بالمنتدى الحضري العالمي WUF12، حيث سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة التوقيع على الاتفاق اللوجستي ALA لاستضافة المنتدى، وكذا عقد عدة اجتماعات للتوافق على مختلف الجوانب التنظيمية والتحضيرية الخاصة بالمنتدى.

وتم التوافق على تشكيل لجنة عليا للمنتدى برئاسة رئيس مجلس الوزراء، على أن تكون وزارة الخارجية مقررا للجنة، وأن ترأس اللجنة التنفيذية، على غرار ما تم في مؤتمر المناخ COP27، وأن تتولى وزارتا الإسكان والتنمية المحلية المسائل الموضوعية للمنتدى، بالإضافة إلى عضوية وزارات أخرى.