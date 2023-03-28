حسام موافي يروي قصة تدل على تسامح سيدنا عمر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 مارس 2023 09:29 مساءً - أكد الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن كل مواطن عليه أن يسامح وينسي، موضحًا أن هذا الأمر صعب للغاية.

وقال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، خلال تقديمه برنامج "رب زدني علما"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "إن هناك قصة مميزة لـ سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه، فهناك أحد العبيد دخلت فيه بـ كوب الماء، ونظرت له الفتاة وقالت والكاظمين الغيظ، فنزلت السكينة و الهدوء، وبعد ذلك قالت و العافين عن الناس، فسكت سيدت عمر، وبعد ذلك قالت له و العافين عن الناس، فعفو عنها وحررها.

ولفت إلى أن الله لم يقول فى القرآن الكريم أن العبودية " العبيد" حرام، وذلك لآن الله يعلم بأن العبودية ستنتهي.