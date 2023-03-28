الأمواج مضطربة.. الأرصاد تحذر من الملاحة البحرية لنهاية الأسبوع

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 مارس 2023 07:30 مساءً - نشرت هيئة الأرصاد الجوية، إنذارا بحريا خاص بالبحر الأحمر، تحذر فيه من إضطراب الملاحة البحرية يومي غدا الخميس وبعد غدا الجمعه

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، قالت إنه سوف تنشط الرياح الشمالية الغربية على البحر الأحمر وخليج السويس، خلال يومي الخميس والجمعة، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وقالت هيئة الأرصاد، إن سرعة الرياح على البحر الأحمر، غدا الخميس، سوف تصل إلى 30:37 كم/ساعة، ويصل ارتفاع الموج إلى أربعة أمتار ونصف متر، لتكون حركة الملاحة في البحر الأحمر.

أما عن حالة البحر الأحمر، يوم الجمعة، سوف تصل سرعة الرياح إلى 30:35 كم/ساعة، وحالة الملاحة في البحر الأحمر يكون مضطرب.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023 موجة حارة يعقبها انخفاض| تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ 48 ساعة المقبلة.. تفاصيل

أما عن حالة الطقس غدا، الأربعاء، يكون مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا

وعن الظواهر الجوية المؤثرة في حالة الطقس غدا، يشهد الطقس فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، يصاحب ذلك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبحسب هيئة الأرصاد، تشهد حركة الملاحة البحرية في البحر المتوسط اضطرابا، حيث تصل سرعة الرياح إلى 70/50 كم/س، وارتفاع الموج يصل إلى 4 أمتار، وتشهد أيضا حركة الملاحة البحرية في خليج السويس اضطرابا، أيضا حيث يصل ارتفاع الموج إلى 3.5 مترا.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى والصغرى 13 درجة.السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 14 درجة.جنوب سيناء 30 للعظمى والصغرى 16 درجة.شمال الصعيد 26 للعظمى والصغرى 11 درجة.جنوب الصعيد 33 للعظمى والصغرى 16 درجة .