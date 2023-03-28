تحت شعار مبادرة وطن واحد.. «قطار الخير» يصل سيناء (صور)

جدة - نرمين السيد - يستكمل قطار الخير لمجلس القبائل والعائلات المصرية، تحت شعار وطن واحد رحلته حيث يجوب أرض الفيروز ليصل إلى وسط سيناء، بقافلة متكاملة تضم توزيع 2000 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا.





كما شمل قطار الخير قافلة طبية متكاملة شملت عيادات "الرمد، الباطنة، الأطفال، الجلدية، العظام، الجراحة، الأسنان، والنساء والتوليد" بالإضافة إلى معمل للتحاليل وتوزيع الأدوية والنظارات الطبية بالمجان. يأتى ذلك بالتعاون مع كل من بنك الطعام المصرى، مؤسسة نبض الحياة، شركة فاركو للأدوية ومؤسسة الليدرز الاجتماعية.

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