وزير التعليم يباشر العمل من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - باشر الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الثلاثاء، العمل بمقر الوزارة الجديد فى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، جاء ذلك فى إطار الاستعدادات للانتقال للعاصمة الإدارية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.





وبحسب بيان صحفى، عقد الدكتور رضا حجازى، عددا من الاجتماعات بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، كما تابع انتظام سير العمل بمختلف مكاتب الوزارة. وأكد الوزير أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يمثل نقلة نوعية تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات بطريقة ميسرة، وباستخدام أفضل وأحدث الوسائل التكنولوجية، مشيرا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تعد نموذجا تفخر به الدولة المصرية، وتدعم أهداف الدولة نحو تحقيق حوكمة الإدارة بما يحسن من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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