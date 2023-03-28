أجواء يوم رمضانى.. يسعد مساء «الشقيانين»

جدة - نرمين السيد - على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة، وأجواء الصيام في شهر رمضان الكريم، لا يتوقف المصريون عن العمل، إلا أن المهن الشاقة لها تحية كبيرة على مجهودها في الشهر الكريم.





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