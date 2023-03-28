الرئيس السيسى يتابع مشروعات تطوير الموانئ البحرية والجافة والبرية

جدة - نرمين السيد - عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم اجتماعين لمتابعة المشروعات الحالية والمستقبلية لتطوير الموانئ البحرية والجافة والبرية على مستوى الجمهورية، حيث شارك فى الاجتماع الأول الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، واللواء أحمد العزازى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.





وأوضح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسى اطلع على مستجدات تطوير ميناء السلوم البرى، الذى يمثل شريان حياة فى غرب مصر، من خلال تيسير حركة السفر والتنقل من وإلى ليبيا، فضلاً عن مساهمته فى تعزيز تدفق البضائع وزيادة معدلات التبادل التجارى، إلى جانب الاستفادة من المنطقة اللوجستية التى يتم تنفيذها ضمن تطوير الميناء لخدمة المصدرين.

وتناول الاجتماع موقف تطوير مشروعات ميناء الإسكندرية الكبير، خاصة محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض، التى تشتمل على ساحات تداول بمساحة نصف مليون متر مربع، وقادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنوياً، واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت، وهو ما يمثل إضافة قيمة إلى قدرات الدولة المصرية فى هذا المجال.

وعقد السيد الرئيس أيضاً اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية، واللواء أحمد العزازى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء بحرى أركان حرب محمد فكرى مساعد قائد القوات البحرية للشؤون الهندسية، والعميد بحرى عادل بحيرى رئيس الشعبة الهندسية للقوات البحرية، حيث اطلع سيادته على مستجدات إنشاء ميناء جرجوب البحرى، الذى يقوم على تحقيق الاستفادة المثلى من الموقع الاستراتيجى والمقومات الاقتصادية والبيئية لمنطقة جرجوب، وذلك من خلال إقامة ميناء حاويات تجارى ومنطقة صناعية، إضافة إلى منطقة للخدمات اللوجستية ومراكز سياحية عالمية، لتعظيم العوائد من خدمة حركة التجارة بين مصر وأوروبا وأفريقيا.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد الأهمية الكبيرة لهذه الجهود فى تطوير الاقتصاد المصرى ودفعه إلى مصاف الدول المتقدمة تجارياً وتصنيعياً، بالإضافة إلى تنمية المناطق المجاورة للموانئ فى الأنشطة اللوجستية والصناعية والخدمية، لاسيما فى ضوء ما تتميز به مصر حالياً من شبكة طرق ومحاور عالمية المستوى، ووسائل نقل حديثة ومتعددة سواء ما تم تنفيذه أو جارى العمل به، بما يسهم فى إعادة صياغة مفردات الواقع المصرى نحو تحقيق التقدم والتنمية المستدامة.