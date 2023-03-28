إنهاء قوائم الانتظار.. صحة المواطن على رأس أولويات الرئيس (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، صندوق تحيا مصر، بتخصيص مبلغ مليار جنيه لدعم مبادرة إنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة، وذلك بحسب ما صرح به المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

الصحة على رأس الأولويات

فى سياق متصل قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى وضع ملف الصحة على رأس أولويات الدولة المصرية، سواء فى مجال الإنفاق أو الاهتمام، منوهًا إلى أن الدولة أصبحت الآن تستهدف حياة صحية جيدة للمواطن.

وأضاف عبدالغفار أنه تم إجراء مليون و600 ألف تدخل جراحى، وذلك ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.

وذكر أن الوزارة تابعت أكثر من 26 ألفا و555 حالة بعد إجراء العمليات، للتأكد من جودة الخدمة المقدمة للمرضى، وذلك خلال الفترة من يناير 2023 إلى منتصف شهر مارس الجارى، بالإضافة إلى استقبال 90 ألفا و991 اتصالا من مرضى قوائم الانتظار، خلال نفس الفترة، عبر الخط الساخن المخصص للمبادرة.

وقال «عبدالغفار» إن المبادرة تشمل جراحات (القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر المخية، قسطرة القلب، المخ والأعصاب، زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة)، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مضيفا أن المرضى يتم توزيعهم مركزياً على المستشفيات التابعة للمبادرة، لضمان حصولهم على الخدمة الطبية بأقصى سرعة ممكنة.

العلاج مجانا

وأضاف أن خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار مجانية بالكامل، والمريض لا يتحمل أى أعباء مادية، حيث أن المبادرة قائمة على تخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفى أسرع وقت ممكن.

وأشار «عبدالغفار» إلى اهتمام الوزارة برفع مستوى الأداء بالمستشفيات لتقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، من خلال التدريب المستمر للكوادر الطبية وتزويد المستشفيات بالمستلزمات والأجهزة الحديثة اللازمة لإجراء التدخلات الجراحية، بالإضافة إلى التطوير المستمر للنظام المميكن الخاص بالعمل فى المبادرة لتسهيل متابعة واستخراج البيانات.



كيفية التسجيل فى قوائم الانتظار

وحول كيفية التسجيل فى قوائم الانتظار، فقد أنشت وزارة الصحة موقعا إلكترونيا لتسجيل بيانات المرضى الراغبين فى إجراء العمليات الجراحية بصفة عاجلة.

وأوضحت أنه من أجل التسهيل على المواطن للحصول على الخدمة الصحية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار، تم إنشاء الموقع الإلكترونى لتسجيل بياناته:

http://wlms.smcegy.com/WLMSOnline/Online.

ونوهت إلى استقبال استفسارات وبيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300 أو 16300.