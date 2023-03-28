القوى العاملة : إحتفالية للأمهات المثاليات..وليوم اليتيم ببورسعيد

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 مارس 2023 03:29 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد بشأن مشاركة ادارة الرعاية ( شئون المرأة و الطفل )، ووحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة للمديرية في احتفالية جمعية روافد الخير ببورسعيد بالتعاون مع شركة استايل لادارة الفنادق، والتي جري خلالها تكريم امهات المخافظة المثاليات، ومناضلات المدينة الباسلة، وذلك في إطار جهود المديرية للتعاون مع الشركاء الاجتماعيين وحرصها على المشاركة في كافة الأحداث المجتمعية داخل المحافظة.

وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد، أن هذا التكريم يعتبر تخليداً لمعنى قيم الوفاء والعطاء لكل أم عانت من أجل أبنائها ، ونظرا للدور الذي يقمن به في بناء الأسرة و المجتمع "المكرمات صاحبات قصص الكفاح العامة بالتضحيات والعمل الدؤوب..حضر الإحتفاليةمحمود السقا وكيل المديرية، وتحت رعاية محمد جبر رئيس مجلس ادارة شركة استايل لادارة الفنادق بقرية النورس، والدكتورة منال الغراز رئيس مجلس ادارة جمعية روافد الخير..

وأكد مدير المديرية في كلمته على الدور الإيجابي الذي تقوم به الأمهات في تربية أبنائهن وتنشئة أسرهن النشأة السليمة التي تُسهم في تحقيق التقدم والتنمية المجتمعية المنشودة، لافتًا الي ان المديرية لن تدخر جهدًا في الاحتفاء بالأمهات المثاليات بمختلف الفعاليات وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا ، وذلك ترجمة لاهتمام الوزارة بتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر و تضافر الجهات الوطنية المعنية بقضايا حماية الطفل وبنود القرار 215 لسنة 2021 و توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للأطفال المستهدفين وأسرهم وذلك في اطار تنفيذ الهدف 8.7 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة،وكذلك استراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية 2030" ، و مثمنًا الدور الذى تقوم به الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع الوطني، التي تعمل جاهدة فى كافة مجالات التنمية المجتمعية. كما قدم شهادات تقدير لممثلي الجمعيات الخيرية المساهمة في التكريم.

يشار إلى أنه و خلال الاحتفالية جرى تكريم فوزية الشرقاوي احدي قيادات المحافظة ، ونرجس العطوي من صاحبات التاريخ الوطني المشرف، وكذلك تم تكريم عدد من الامهات اللائي ضحين من أجل ابنائهن واسرهن، كما حضر الاحتفالية بيوم اليتيم وتكريم الأمهات المثاليات طلبة وطالبات عدد من مدارس ببورسعيد من مدارس عثمان بن عفان الابتداىية ، ومدرسة الشهيد ممدوح الشربيني ، ومدرسة روفيدة الانصارية الثانوية ، مدرسة هدي شعراوي الثانوية .