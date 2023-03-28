القوى العاملة: ندوات تثقيفية عمالية بمنشآت قطاع خاص بالمنوفية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 مارس 2023 03:29 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية بشأن تنظيم ندوة فى مجال عمل الأطفال بمدرسة الصفوة الخاصة بالباجور بمشاركة 44 طفل ، وكذلك ندوة عمالية فى مجال التفتيش والعلاقات والسلامة والصحة المهنية في شركة سانيتا للمنتجات الاستهلاكيه ( نشاط الشركة منتجات ورقية ) بالسادات، بمشاركة 33 عامل من عمال الشركة ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالتواجد المستمر وسط العمال اماكن العمل وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية وتكثيف التوعية والتثقيف بأحكام قانون العمل والحقوق والواجبات المترتبة عليها .

وأوضح سعد عبد الحميد مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية في تقريره ، انه تم عقد ندوة فى مجال عمل الأطفال بمدرسة الصفوة الخاصة بالباجور بحضور مالك المدرسة محمود عبد العزيز زايد ، بحضور 44 طفل وطفلة ، تم خلالها مناقشة مخاطر عمل الأطفال ، وأثر ذلك على الطفل والمجتمع ككل ، وما هي الطرق الوقائية لذلك وماهى المهن المحظورة لعمل الطفل حاضر خلالها : عماد سعيد مدير ادارة الرعاية ، وكريستينا ابراهيم مدير وحدة المرأة والطفل، وجيهان عبد المنصف مصطفى مديرة ادارة عمل الباجور .

وأضاف مدير المديرية ، أنه في ذات السياق وتحت إشراف محمود فتحى مدير منطقة عمل السادات ، ومحمود حميدة مدير مكتب العلاقات بالسادات،وسعيد عنتر مفتش العمل، نٌظمت ندوة عمالية فى مجال التفتيش والعلاقات والسلامة والصحة المهنية في شركة سانيتا للمنتجات الاستهلاكيه ( نشاط الشركة منتجات ورقية ) بالسادات ، وحضر من العمال في الندوة 33 عامل ، وذلك بحضور المدير المسؤول عماد محمد حامد ، وتم مناقشة دور القوى العاملة فى تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الانتاجية ، كما تم التطرق إلى شرح اهداف التفتيش ودوره و مواعيد العمل والإجازات وحقوق وواجبات العمال وصاحب العمل والحد الأدنى للأجور والتعرف على ما تقوم به مكاتب العلاقات والتفتيش والسلامة والرد على جميع الاستفسارات من العمال .