القوى العاملة: دورات تدريبية للفتيات .. وحصر لعمالة غير منتظمة بالوادى الجديد

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 مارس 2023 03:29 مساءً - أعلنت وزارة القوى العاملة عن قيام مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد بتنظيم دورات تدريبية علي مهنتي: طباعة المنسوجات، و الأركيت للفتيات ، بمركزي التدريب المهني بالخارجة ، و الداخلة بالوحدة المحلية بقرية الجديدة على المهن التى يحتاجها سوق العمل،وكذلك حصر وتسجيل عمالة غير منتظمة بمواقع عمل بمدينة الخارجة ، بشركة "فوسفات مصر" ،و ذلك لضمهم إلى قاعدة بيانات المديرية والخاصة بالعمالة غير المنتظمة ، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بإستمرار حصر والتوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة لتكون، وكذلك الإهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص تدريب مهنى و عمل لائق على مهن يحتاجها سوق العمل بالمحافظات ، مع تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصادياً .

واوضحت الوزارة في بيان لها ، انها تلقت تقريراً من مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد برئاسة احمد حسين طليب ، أوضح فيه انه تم تنفيذ برنامج تدريبي علي مهنة طباعة المنسوجات للفتيات وذلك بمركز التدريب المهني بالخارجة على المهن يحتاجها سوق العمل ، ودورة تدريبية جديدة على مهنة الاركيت للفتيات بمركز الداخلة بالوحدة المحلية بقرية الجديدة ،وقال أنه يمكن للراغبين في الحصول على تلك الفرص المجانية التى توفرها للشباب من الجنسين ، التقديم بمراكز التدريب المهنى التابعة لها ، او من خلال إدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية .

وأن المديرية تقوم من خلال وحدة العمالة غير المنتظمة بحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة بمدينة الخارجة بشركة فوسفات مصر ، وذلك تمهيدا لتسجيلهم بقاعدة بيانات المديرية لشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية التى تقدمها للمسجلين بها ، وذلك في إطار سعى المديرية وجهودها في توسيع قاعدة بيانات تلك الفئة على ارض الواقع حتى تكون معبرة عن تلك الفئة ويمكن الاعتماد عليها في اى قرار يخص رعايتها وحمايتها .