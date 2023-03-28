القوى العاملة: توفير فرص عمل للشباب بالأسكندرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 مارس 2023 03:29 مساءً - أعلنت وزارة القوى العاملة عن توفير 151 فرصة عمل للشباب من الجنسين بالأسكندرية..وقالت مديرية القوى العاملة بالمحافظة أنه هذه الفرص متوفرة للشباب للعمل بشركتى بيوتى إن للملابس الجاهزة ، و ليسيكو برج العرب ،و لحملة المؤهلات العليا و المتوسطة وبدون مؤهل ومحو أمية ، وذلك برواتب مجزية ، مع توفير تأمين صحى وإجتماعى ، للشباب من سن 19 إلى 45 سنة خبرة وبدون خبرة ،وقالت أن ذلك يأتي في إطار جهود المديرية لتنفيذ توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالإهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية وفرص تدريب مهنى تساهم في دخولهم سوق العمل الداخلى والخارجى والمشاركة في التنمية .

وأوضحت الوزارة في بيانها ، أنها تلقت تقريراً من المهندس محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية ، أوضح فيه أنه بالتنسيق مع شركتى بيوتى إن للملابس وليسيكو ببرج العرب ، تم توفير تلك الفرص للشباب من الجنسين الراغبين في العمل ، 75 على مهن صنايعي أوفر واورليه ، و10 مراقبين جودة ، و 10 فنى طباعة ، و 6 فاحص جودة أقمشة ، ، و50 عمال إنتاج .

وأضاف وكيل المديرية ، انه على الشباب الراغب في الحصول على تلك الفرص التقديم بإدارة بحوث العمالة بديوان عام المديرية وعنوانه : شارع دكتور سيد فهمى متفرع من شارع مصطفى كامل خلف نقابة الأطباء بسموحة ، مؤكداً سعى المديرية واستمرار جهودها في التعاون مع الشركات العاملة من القطاع الخاص والإستثمارى داخل المحافظة لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب أبناء المحافظة والمقيمين فيها .