بخبرة وبدون.. وظائف لشباب الإسكندرية بمرتبات مجزية

جدة - نرمين السيد - وقالت مديرية القوى العاملة بالمحافظة، إن هذه الفرص متوفرة للشباب للعمل بشركتى بيوتى إن للملابس الجاهزة، وليسيكو برج العرب، لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل ومحو أمية، وذلك برواتب مجزية، مع توفير تأمين صحى واجتماعى، للشباب من سن 19 إلى 45 سنة خبرة وبدون خبرة.

يأتى ذلك فى إطار جهود المديرية لتنفيذ توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية وفرص تدريب مهنى تساهم فى دخولهم سوق العمل الداخلى والخارجى والمشاركة فى التنمية.

وأوضحت الوزارة فى بيانها، أنها تلقت تقريراً من المهندس محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، أوضح فيه أنه بالتنسيق مع شركتى بيوتى إن للملابس وليسيكو ببرج العرب، تم توفير تلك الفرص للشباب من الجنسين الراغبين فى العمل، 75 على مهن صنايعى أوفر واورليه، و10 مراقبين جودة، و10 فنى طباعة، و6 فاحص جودة أقمشة، و50 عمال إنتاج.

وأضاف وكيل المديرية أنه على الشباب الراغب فى الحصول على تلك الفرص التقديم بإدارة بحوث العمالة بديوان عام المديرية وعنوانه: شارع دكتور سيد فهمى متفرع من شارع مصطفى كامل خلف نقابة الأطباء بسموحة، مؤكداً سعى المديرية واستمرار جهودها فى التعاون مع الشركات العاملة من القطاع الخاص والإستثمارى داخل المحافظة لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب أبناء المحافظة والمقيمين فيها.