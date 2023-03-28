القوى العاملة تكرم الأمهات المثاليات فى بورسعيد

جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة ببورسعيد عن مشاركة إدارة الرعاية (شؤون المرأة والطفل)، ووحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة للمديرية فى احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات، وذلك فى إطار جهود المديرية للتعاون مع الشركاء الاجتماعيين وحرصها على المشاركة فى الأحداث المجتمعية داخل المحافظة.





وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد، أن هذا التكريم يعتبر تخليدا لمعنى قيم الوفاء والعطاء لكل أم عانت من أجل أبنائها، ونظرا للدور الذى يقمن به فى بناء الأسرة والمجتمع "المكرمات صاحبات قصص الكفاح العامة بالتضحيات والعمل الدؤوب.

وأكد مدير المديرية فى كلمته الدور الإيجابى الذى تقوم به الأمهات فى تربية أبنائهن وتنشئة أسرهن النشأة السليمة التى تسهم فى تحقيق التقدم والتنمية المجتمعية المنشودة.

ولفت إلى أن المديرية لن تدخر جهدا فى الاحتفاء بالأمهات المثاليات بمختلف الفعاليات وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا، وذلك ترجمة لاهتمام الوزارة بتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة فى مصر وتضافر الجهات الوطنية المعنية بقضايا حماية الطفل وبنود القرار 215 لسنة 2021 وتوفير الحماية الاجتماعية الشاملة للأطفال المستهدفين وأسرهم وذلك فى اطار تنفيذ الهدف 8.7 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وكذلك استراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية 2030"، ومثمنا الدور الذى تقوم به الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع الوطنى، التى تعمل جاهدة فى كافة مجالات التنمية المجتمعية.

كما قدم شهادات تقدير لممثلى الجمعيات الخيرية المساهمة فى التكريم.

يشار إلى أنه وخلال الاحتفالية جرى تكريم فوزية الشرقاوى إحدى قيادات المحافظة، ونرجس العطوى من صاحبات التاريخ الوطنى المشرف، وكذلك تم تكريم عدد من الأمهات اللائى ضحين من أجل أبنائهن وأسرهن.

وحضر الاحتفالية بيوم اليتيم وتكريم الأمهات المثاليات طلبة وطالبات عدد من مدارس ببورسعيد من مدارس عثمان بن عفان الابتدائية، ومدرسة الشهيد ممدوح الشربينى، ومدرسة روفيدة الأنصارية الثانوية، مدرسة هدى شعراوى الثانوية.