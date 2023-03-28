الإنتاج الحربى تطلق أول فيديو للحملة التوعوية «مصنعك بيتك»

جدة - نرمين السيد - وقال المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر، إن المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، وجّه بإعداد حملة توعوية للعاملين بالإنتاج الحربى، وذلك خلال إحدى الجولات التفقدية التى قام بها سيادته لواحدة من الشركات التابعة فى الفترة الماضية.

وأوضح "بكر" أن الهدف من الحملة هو تسليط الضوء على التداعيات السلبية لعدد من الممارسات سواء على العامل نفسه أو مصنعه حيث تستعرض فيديوهات هذه الحملة التوعوية بعض السلبيات التى قد تواجه المصانع فى مختلف المجالات الصناعية مثل الهدر وعدم ترشيد استهلاك الموارد وغيرها من السلبيات.

وأشار إلى أن الفيديو الأول من "مصنعك بيتك" يتضمن مشاهد تمثيلية تعكس التأثيرات غير الإيجابية للإهمال وعدم الإلتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، مؤكداً أن وزير الدولة للإنتاج الحربى يحرص بكل جولة تفقدية للشركات التابعة على إصدار التوجيهات المتعلقة بضرورة تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية لفرق العمل باعتبارها أولوية قصوى.

وحول سبب إطلاق اسم "مصنعك بيتك" على الحملة التوعوية؛ نوّه المتحدث الرسمى باسم وزارة الإنتاج الحربى، أن الحملة تقوم على فكرة أساسية وهى ضرورة أن يعى كل عامل فى مختلف المستويات الوظيفية أن مصنعه هو بيته الثانى وأن البيت والمصنع والوطن كلها أركان تتكامل معاً، مؤكداً أنه كما يتم الحرص على تطوير خطوط الإنتاج والمعدات بالجهات التابعة يتم الحرص كذلك على تطوير العنصر البشرى والاستثمار فيه، لافتاً إلى أن إستراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربى تقوم على السير فى عدة مسارات منها العمل على التخلص من أى نوع من أنواع الهدر (وقت - مجهود - تكاليف).

وشدد "بكر" أن الرسائل الموجهة من خلال الحملة التوعوية تتميز بالبساطة فى العرض والتقديم لتوصيل الرسالة بشكل سريع وواضح بما ينعكس بالإيجاب على مسيرة العمل بالإنتاج الحربى، موضحاً أن الحملة من إعداد وتنفيذ المكتب الإعلامى بوزارة الإنتاج الحربى وشارك بالمشاهد التمثيلية عدد من العاملين بالشركات التابعة.