شراكة بين «صندوق مصر» وA Developments لتحويل مقر الداخلية السابق إلى مجمع

جدة - نرمين السيد - وذكر صندوق مصر السيادى - فى بيان اليوم - أن خطة تطوير المشروع تشمل تحويل مقر الوزارة إلى أول منطقة معنية بالابتكار وريادة الأعمال وفقاً لأفضل المعايير العالمية لتضم محلات تجارية، ومكاتب إدارية، وفرع لإحدى الجامعات الفرنسية (جامعة ايباج لإدارة الأعمال)، ومركز عالمى لخدمات التعهيد، وفندق.

وقد تم وضع رؤية وخطة التطوير استنادا إلى نتائج الدراسات التى أجراها صندوق مصر السيادى لتحديد أفضل تصور لاستخدام واستغلال المجمع، وذلك قبل البدء فى عملية طرح المشروع.

وبالشراكة مع صندوق مصر السيادى، تؤسس جامعة ايباج الفرنسية لإدارة الأعمال أول فرع لها فى مصر، وتعد بذلك المقدم الرئيسى لمكون الخدمات التعليمية داخل المجمع.

ويقدم المجمع بكل مكوناته خدمات متكاملة للطلاب ورواد الأعمال ليصبح وجهة جاذبة للشباب فى منطقة وسط البلد، مما سوف يساهم فى جذب السائحين الشباب من مختلف أنحاء العالم للتمتع بجمال وسحر المدينة القديمة خاصة مع وجود فندق 3 نجوم وشقق فندقية داخل المجمع يُدار من قبل إحدى السلاسل العالمية لتوفير خدمات الإقامة بأسعار معقولة وجودة عالية، فضلاً عن توافر الخدمات التجارية اللازمة.

وفازت شركة ايه لتطوير المشروعات العقارية بعقد تطوير المشروع بعد عملية طرح تنافسية أطلقها الصندوق فى إبريل الماضى، حيث كانت خبرة شركة ايه لتطوير المشروعات العقارية فى مجال التنمية الحضارية والاستخدام التطويعى من أهم عوامل اختيارها لتطوير المجمع.

وقام يتوقيع عقد التطوير كل من المهندس عمرو إلهامى المدير التنفيذى لصندوق مصر الفرعى للسياحة والاستثمار العقارى وتطوير الآثار، ومجدى قصبجى رئيس مجلس إدارة شركة ايه لتطوير المشروعات العقارية.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى "يعد إحياء منطقة وسط البلد القديمة من أولويات الدولة التى يسعى صندوق مصر السيادى إلى تحقيقها من خلال إعادة استخدام أصول الدولة المنقولة إليه، ويساهم هذا المشروع فى خدمة رواد الأعمال والمبتكرين، ويعمل على جذب فئة جديدة من السائحين إلى منطقة وسط البلد وهم الشباب، مما سوف يساهم فى تنمية قطاع الشركات الناشئة وقطاع السياحة، وتحقيق التنمية الاقتصادية على المستوى الكلى وإبراز تنوع الاقتصاد المصرى بشكل عام، ولا شك أن قدرة صندوق مصر السيادى على عقد شراكات مع أفضل الخبراء والمتخصصين فى العالم من أهم العوامل فى نجاح عملية تحويل وإعادة استخدام المبانى القديمة.

من جانبه، أشاد مجدى قصبجى رئيس مجلس إدارة شركة A Developments على دور صندوق مصر السيادى فى إعادة استغلال الأصول العقارية المملوكة للدولة والعائد الاقتصادى الذى سيحدث فى أهم مناطق القاهرة الخديوية، مما سيعيد للعاصمة رونقها بعد انتقال عددا من الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة.

بدوره، قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى "نحن ملتزمون بتحقيق رؤيتنا لإحياء منطقة وسط البلد وتحويلها إلى مركز للإبداع والابتكار والتكنولوجيا من أجل شبابنا.

وتابع: "يعد هذا المشروع تجسيداَ آخر – بعد مشروع تطوير مجمع التحرير - لاستراتيجية الصندوق الاستثمارية التى تتمثل فى الحفاظ على الأصول المملوكة للدولة مع تحقيق عوائد مالية مستدامة بالشراكة مع أفضل الخبرات من القطاع الخاص. نحن فخورون بالشراكة مع واحدة من أفضل الجامعات الفرنسية "ايباج"، وواثقون فى قدرة وخبرات شركة ايه للتطوير العقارى لتنفيذ رؤيتنا على أرض الواقع".

وأوضح المهندس أحمد عثمان الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة A Developments "قمنا بدراسة مكونات المشروع بعناية واستعنا بمكتب بى. دى. بى البريطانى ليقوم بالتصميمات المعمارية للمشروع، وهو من أعرق المكاتب فى العالم فى مجال إعادة استخدام المبانى التاريخية وسيكون المشروع مبنياً وفقاً لأعلى معايير الاستدامة وكفاءة الطاقة. وستقوم بإدارة المشروع شركة كروم لإدارة المشروعات وسيقوم مكتب واصف بأعمال الاستشارات الهندسية".

ويعتمد نموذج الشراكة بين صندوق مصر السيادى وشركة ايه لتطوير المشروعات العقارية على قيام صندوق مصر السيادى بتأجير مجمع مقر وزارة الداخلية سابقاً إلى الشركة مقابل الحصول على إيجار ثابت وحصة من إيرادات المشروع.

وسيتم ضخ استثمارات بقيمة 800 مليون جنيه مصرى من قبل شركة ايه لتطوير المشروعات العقارية لتطوير المجمع وتأجيره.

وسيتم تطوير المجمع وفقاً لرؤية الصندوق لتحويله إلى منطقة ابتكار متعددة الاستخدامات مُعتمد على أعلى معايير الاستدامة من خلال الحصول على شهادة اللييد وتوفير مساحات خضراء فى قلب القاهرة الخديوية التاريخية.

وينقسم المشروع إلى عدة مراحل، ومن المخطط أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى فى نهاية هذا العام 2023، ويقع مجمع وزارة الداخلية السابق فى قلب وسط القاهرة ويتكون من 7 مبان بمساحة بناء تبلغ نحو 39895 مترا.