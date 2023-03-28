رئيس الإنجيلية لوفد أمريكى: السيسى حريص على تحقيق قيم المواطنة للمصريين

رحب رئيس الإنجيلية بالمشاركين من الولايات المتحدة الأمريكية، معبرا عن سعادته الكبيرة بالزيارة، وقال: "الكنائس الإنجيلية بمصر كنائس وطنية تساهم بخبراتها من خلال مؤسساتها فى دعم قضايا التنمية والتوعية والحوار وبناء السلام، وتصلى كنائسها من أجل بلادنا العزيزة وجميع المصريين".
وأكد رئيس الإنجيلية خلال حواره على الدور الذى تقوم به مصر فى المنطقة العربية والعلاقات الإسلامية المسيحية وتطورها منذ ثورة 30 يونيو، والدور الرئيسى الذى يقوم يه الرئيس لجعل المواطنة حقيقة على أرض الواقع، من خلال تصريحاته التاريخية والغير المسبوقة حول قبول الآخر ودعم العيش المشترك، هذا بجانب ما حققه قانون بناء الكنائس من تقنين من 40 إلى 45٪ من الكنائس غير المقننة.
وأضاف رئيس الإنجيلية للمشاركين :"أثبتت الدولة المصرية على قدرتها على تطبيق القانون بالتساوى على جميع المصريين، بغض النظر عن الانتماء الدينى".
ومن جانبهم عبروا المشاركين عن سعادتهم بزيارة مصر ومقابلة رئيس الطائفة الإنجيلية، بجانب رصدهم للتطور والتغير الذى حدث فى مصر.
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