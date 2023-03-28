سفير أستراليا: المصريون قدموا مساهمة كبيرة لبلادنا

جدة - نرمين السيد - وتحدث السفير وابنهورست عن أوجه التعاون المشتركة الواسعة بين أستراليا ومصر، وسلط الضوء على العلاقة التجارية القوية، التى بلغت قيمتها مليار دولار أسترالى فى العام المالى الماضى (2021-2022).

وأشار إلى أن الصادرات الأسترالية الأكثر قيمة إلى مصر هى الفول، وأنه باعتبارهما دولتين جافتين فإن أستراليا ومصر "لديهما الكثير لكسبه من خلال زيادة التعاون فى الممارسات الزراعية للأراضى الجافة وإدارة المياه"، بالإضافة إلى ذلك ناقش السفير وابنهورست السياحة والآثار ومجالات التعاون الأخرى.

وهنأ السفير وابنهورست الملحقين الدبلوماسيين على بدء حياتهم المهنية الدبلوماسية، وقال لهم "من خلال هذا الإفطار تريد السفارة الأسترالية مشاركة روح رمضان معكم".

ومن جانبه، شكر رئيس المعهد الدبلوماسى بوزارة الخارجية المصرية السفير وليد حجاج السفير الأسترالى على استضافة الإفطار.