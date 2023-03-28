وزيرة التنمية الاجتماعية بقطر تشيد بجهود "التضامن" في مراكز علاج الإدمان

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 مارس 2023 01:31 مساءً - استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر والوفد المرافق لها في إطار زيارتها التي تقوم بها لجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور الوزير المفوض طارق النابلسي مسؤول الأمانة الفنيّة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بجامعة الدول العربية.

ورحبت وزيرة التضامن الاجتماعي بالوزيرة القطرية والوفد المرافق لها، حيث اصطحبتها والوفد المرافق لها في جولة تفقدية لعدد من القطاعات والمراكز التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية.

وقد قامت الوزيرتان بزيارة مجمع خدمات ذوي الإعاقة الشامل بعين شمس، وكان في استقبالهما اللواء عبد الحكيم حمودة المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، حيث قدم شرحًا لما يتضمنه المجمع من مؤسسة التثقيف الفكري ومركز رعاية وتأهيل أصحاب طيف التوحد، وحالات الشلل الدماغي، بالإضافة إلى الحضانة الدامجة، ومركز العلاج الطبيعي، ومركز القياس السمعي والبصري والذهني.

كما أجرت الوزيرتان جولة تفقدية أخري بزيارة أحد المراكز العلاجية النموذجية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بحضور الدكتور ‏‎عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وقد قام الدكتور عمرو باستعراض أنشطة الصندوق التوعوية في المدارس والجامعات ومراكز الشباب والمناطق المطورة البديلة وقرى حياة كريمة، بالاضافة إلى الأنشطة الوقائية التي تشمل الاكتشاف المبكر والتدخل المبكر، كما تم استعراض خدمات مركز التعافي محل الزيارة.

ويضم المركز قاعات للتقييم النفسي ودراسة الحالة، وقاعات لسحب السموم، وخدمات للتأهيل النفسى، والأنشطة الرياضية والفنية، ومجموعات المساندة للمتعافين والدمج في الأسرة والمجتمع، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي لكسب العيش والدمج النشط في سوق العمل، وقد تم إعداد جميع الخدمات وفق المعايير الدولية في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان.

كما يتضمن المركز مساحات خضراء وملعب كرة قدم "خماسي"وتنس طاولة وبلياردو وصالات جيم للرجال وأيضا للسيدات ومسرح ومكتبة ومطعم وورش تدريب مهني " للرجال والسيدات.

ومن جانبها أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن زيارة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر تأتي في إطار التعاون بين الدولتين في المجالات الاجتماعية والإنسانية وقضايا التمكين الاقتصادي وحماية الأسرة، حيث تعرفت مريم المسند على جانب من أنشطة ومجالات الوزارة، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين، حيث يدعم هذا البروتوكول التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الوزارتين، وكذلك الكيانات التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية أو الأخرى التي تشرف عليها.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الزيارة تأتي أيضا في إطار توثيق العلاقات بين الدول الأعضاء في مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العربية، وتعزيز العمل في المجالات المهمة، التي تمثل أولوية للعمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، بما يخدم المواطن العربي.

وأفادت القباج أن مركز علاج الإدمان الذي بصدد زيارته جارى الإعداد لافتتاحه رسميا من قبل القيادة السياسية، ويعد أول مركز على مستوى الشرق الأوسط يقدم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من ذوى الهمم، كما يتضمن المركز أقساما متخصصة لعلاج الإناث من مرضى الإدمان، وكذلك الشباب والمراهقين وأيضا قسم للتشخيص المزدوج " نفسى وإدمان "، لافتة إلى أنه يتم تقديم الخدمات العلاجية لما يقرب من 160 ألف مريض إدمان ومتردد سنويا "جدد ومتابعة "مجانا وفى سرية تامة ، داخل 28 مركز علاجي تابع للصندوق أو الجهات الشريكة مع الخط الساخن "16023" في 17 محافظة حتى الآن ،بعدما كانت عدد المراكز العلاجية لا تتجاوز 12 مركزا في عام 2014.

ويعمل صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي على الوقاية الأولية من خلال شبكة من المتطوعين قوامها 32 ألف متطوع علي مستوى الجمهورية وينفذ برامج الوقاية سنويا في ما يقرب من 5000 مدرسة و 50 جامعة حكومية وخاصة وأهلية و800 مركز شباب هذا بالإضافة إلي سلسلة من الحملات الإعلامية التي ينفذها تحت شعار" أنت أقوي من المخدرات" بمشاركة رموز رياضية وفنية ومنهم النجم العالمي كابتن محمد صلاح سفير الصندوق في هذا المجال.