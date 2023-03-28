الرعاية الصحية تطلق مبادرة «رمضان بصحة لكل العيلة»

وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى أن المبادرة ترتكز على تقديم الرعاية الطبية المنزلية المجانية لأصحاب الأمراض المزمنة بالمحافظات الثلاث طوال شهر رمضان المبارك، إضافة إلى تسليمهم الأدوية المزمنة الخاصة بعلاجهم، وكذلك تقديم التوعية والتثقيف الصحى للأُسر والمواطنين حول الإرشادات الصحية السليمة التى يجب اتباعها طوال الشهر الكريم، سواء عن طريق التواصل الشخصى، أو الندوات التوعوية، أو عبر صفحة الفيسبوك الرسمية للهيئة على الرابط التالى https://www.facebook.com/EgyptHealthAuthority?mibextid=ZbWKwL.
وأضاف السبكى، أن المبادرة تستهدف الوصول إلى 70 ألف منتفع من منتفعى التأمين الصحى الشامل بمحافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية"، منهم أكثر من 25 ألف منتفع ببورسعيد، وما يقرب من 28 ألف منتفع بالأقصر، وأكثر من 17 ألف منتفع بالإسماعيلية.
وتابع السبكى: أنه يتم تنفيذ المبادرة من خلال فرق طبية متنقلة من مراكز ووحدات طب الأسرة والمستشفيات التابعة للهيئة بالمحافظات مدربة ومؤهلة على أعلى مستوى لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن مضاعفاتها، والتعامل معها، وتقديم الإرشادات الصحية السليمة.
ولفت السبكى، إلى أنه يتم تسليم الأدوية المزمنة للمرضى بمنازلهم، وتعديل جرعات الدواء طبقًا للحالة الصحية للمرضى أثناء متابعتهم الطبية، فضلًا عن أنه يتم إحالة الحالات المرضية عالية الخطورة للمستويات الأعلى من الخدمة بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة عند الاحتياج لتلقى الرعاية الطبية اللازمة لهما.
وأكد السبكى، أهمية مبادرة "رمضان بصحة لكل العيلة" حيث توفر عناية فائقة الجودة لأصحاب الأمراض المزمنة، مشيرًا إلى أن المصابون بالأمراض المزمنة غالبًا ما تكون حاجتهم لرعاية طبية مستمرة أكبر وأكثر احترافية، كما تقدم المبادرة خدمات التوعية والتثقيف الصحى للأُسر والمواطنين حول الأنماط الصحية السليمة، والنظام الغذائى السليم، وهو ما يسهم فى تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض المزمنة للأفراد والمجتمع.
تجدر الإشارة، إلى أن مبادرة "رمضان بصحة لكل العيلة" هى النسخة الثانية من مبادرات هيئة الرعاية الصحية لتعزيز الصحة فى رمضان، وذلك بعد نجاح النسخة الأولى من المبادرة العام الماضى تحت شعار "رمضانك صحة".
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